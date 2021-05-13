Оснащение российского подводного флота новейшими дизель-электрическими субмаринами проекта «Лада» существенного повысит его ударную мощь за счет их уникальной скрытности.

Статью на эту тему опубликовал военный эксперт Калеб Ларсон на портале The National Interest, перевод ее основных тезисов представляет ФАН. Автор материала отмечает удивительную скрытность действий российских подводных лодок «Лада», которая исключает их обнаружение любыми кораблями вероятного противника.

Ларсон подчеркивает, что каплевидная конструкция носовой части новых российских субмарин является их явным преимуществом за счет снижения турбулентности при движении в подводном положении. Вторым главным достоинством этих подлодок эксперт считает инновационную силовую установку.

«Впервые в истории Военно-морского флота России подлодка класса "Лада" использует водородно-кислородный топливный элемент, который вырабатывает электричество для винтов», — пишет автор The National Interest.

По его мнению, благодаря свой акустической малозаметности дизель-электрические подлодки «Лада» вполне заслуживают титула «бесшумных убийц». Они способны двигаться на значительной глубине тише большинства атомных ракетоносцев и буквально подкрадываться к цели, резюмирует Ларсон.

Российские субмарины обладают уникальными особенностями, секреты которых так и не смогли раскрыть американские специалисты, заявил израильский эксперт Яков Кедми

Подводные лодки ВМФ РФ недавно совершили всплытие в Северном Ледовитом океане в ходе учений, проломив лед, напомнил бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире YouTube-канала Iton-TV, передает «НьюИнформ». По его словам, Северный морской путь находится под охраной подобных субмарин. Подлодки, несущие на борту ракеты с ядерными боеголовками, пребывают в состоянии постоянной готовности к нанесению удара по территориям США или других противников в случае начала глобального вооруженного конфликта, сказал он.

Всплытие российских субмарин было отнюдь не случайным, подчеркнул эксперт. По его словам, таким образом ВМФ РФ продемонстрировал всему миру уникальные возможности отечественных АПЛ, которые отсутствуют у западных образцов.

Рамблер

«Только российский подводный флот обладает способностью взламывать лед и всплывать таким образом, особенно после неудачи с американской подводной лодкой на севере», — констатировал Кедми.

Отечественные подводные лодки могут также осуществлять ракетные пуски прямо из-подо льда, уточнил эксперт. Он добавил, что у США подобных технологий еще нет, и американские специалисты в настоящий момент работают над этим.

ВМФ России, приняв в свой состав атомный подводный крейсер К-561 «Казань» проекта 885М «Ясень-М», получил «опасного охотника». Такое мнение высказал генеральный директор «Севмаша» Михаил Будниченко , его слова приводятся в материале «Российской газеты».

«Это опасный охотник, способный выполнять различные боевые задачи (...) В будущем Военно-морской флот страны будет располагать не одним, а целой серией таких кораблей», — сказал он.

По словам Будниченко, в данном проекте внедрены перспективные решения, в частности, использование шумопоглощающего резинового покрытия из нового состава, снижающего уровень обнаружения подлодки под водой. «Это огромный шаг в будущее. Это корабли XXI века. После вхождения в состав Военно-морского флота они станут самыми неуловимыми и опасными атомными подводными лодками», — добавил гендиректор «Севмаша».

Другие представители отрасли не стали раскрывать какие-либо подробности о проекте.

АПЛ «Казань» 7 мая была принята в состав ВМФ России. Подлодку спустили на воду более четырех лет назад, все это время ушло на ее доработку, устранение неких изъянов и испытания. В «Российской газете», написавшей о сдаче субмарины флоту, признали, что это «конечно, превысило ожидания и расчетные сроки». Согласно заключенному в 2011 году контракту, на строительство «Казани» было потрачено 47 миллиардов рублей.

Проект 885М «Ясень-М» предполагает строительство в общей сложности восьми подлодок. В этом году в рамках данного проекта должна быть принята в состав ВМФ подводная лодка К-573 «Новосибирск», К-571 «Красноярск» готовится к спуску на воду. Еще пять субмарин строятся и должны вступить в строй к 2027 году.

Модернизированный крейсер может оснащаться мощнейшим вооружением, включающим в себя крылатые ракет «Калибр-ПЛ», «Оникс» и 3М22 «Циркон».

Новейшая российская атомная подводная лодка (АПЛ) «Казань» вооружена до зубов и чрезвычайно опасна для потенциальных противников. Такого мнения придерживаются обозреватели издания The National Interest. Там оценили новость о том, что головная многоцелевая АПЛ войдет в состав Военно-морского флота седьмого мая.

Проект «Ясень-М» является логичным продолжением подлодок проекта «Ясень». Модернизированный крейсер будет оснащаться мощнейшим вооружением, включающим в себя 40 крылатых ракет «Калибр-ПЛ» или 32 «Оникса». Примечательно, что лодка этого проекта сможет осуществлять их залповый пуск. Кроме того, на АПЛ полностью заменят бортовую электронику и внесут необходимые изменения в конструкцию.

Экипаж новейшей подлодки сможет получить на вооружение крылатую противокорабельную гиперзвуковую ракету 3М22 «Циркон». В настоящее время речь идет о строительстве восьми подобных подводных лодок. Три могут войти в состав флота уже в этом году, еще шесть находятся на разных стадиях строительства.

Атомные подводные лодки (АПЛ) проекта 885М «Ясень-М» ВМФ РФ несут серьёзную угрозу для противника, считают авторы американского издания 19FortyFive.

В материале российские субмарины назвали подводными грузовиками с крылатыми ракетами. Отмечается, что новые АПЛ в отличие от лодок проекта 885 «Ясень» менее шумные и более мощные.

Авторы из США утверждают, что данные субмарины могут выполнять залповый пуск ракет «Калибр-ПЛ» и «Оникс», а в будущем их оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Тогда российские АПЛ станут ещё более «серьёзной угрозой».

Ранее американские журналисты пришли к выводу, что российский атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» проекта 1144.2М «Орлан» в настоящее время, вероятно, уже «покоится с миром». Авторы проанализировали задержки в сдаче судна ВМФ РФ. В прошлом году эксперты издания Forbes заявили, что «Адмирал Нахимов» является, возможно, самым мощным неавианесущим надводным военным кораблём на планете. Сейчас же крейсер сочли «мёртвым».

Командир электромеханической боевой части Денис Байрачный раскрыл секрет подлодки «Великий Новгород» проекта 636 «Варшавянка». Её на западе называют «Чёрной дырой».

По словам специалиста, незаметность и бесшумность подводной лодки достигается за счёт специальной конструкции двигателя. В «Великом Новгороде» применяется двигатель экономхода. Он управляется также из пятого отсека «в связи с его меньшим потреблением мощности, и для экономии электроэнергии используем его в подводном положении», — пояснил Байрачный.

Сама силовая установка находится в шестом отсеке. С помощью двух дополнительных линий вала подлодка способна выполнять манёвры разворота на месте. Поэтому субмарина может пришвартовываться к причалу без каких-либо аварий и ударов.