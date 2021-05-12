Боевое крыло движения ХАМАС
«Бригады Иззэддина аль-Кассама» выпустило 130 ракет в направлении израильских городов Ашкелон, Нетивот и Сдерот
, сообщает
ТАСС.
В организации завили, что удары стали ответом на гибель ряда командиров ХАМАС, а также на разрушение шестнадцатиэтажного здания в центре сектора Газа «Бурдж аш-Шурук» в результате обстрелов со стороны Израиля.
Как сообщал «Рамблер», палестино-израильский конфликт обострился после столкновений у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме между палестинцами и израильскими военнослужащими, в которых пострадали более 200 человек.
Палестинские исламистские группировки начали обстреливать территорию Израиля. В ответ Израиль поразил 130 военных целей палестинских группировок на территории сектора Газа, ликвидировав 15 боевиков.
Согласно последним данным, в результате израильских ударов погибли 56 палестинцев, включая 14 несовершеннолетних и трех женщин. Не менее 335 человек получили ранения. В Израиле погибли не менее пяти человек.