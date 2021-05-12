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В США увидели странность в полете Су-57 на День Победы

Newsru.com
1 час назад
Журналисты американского издания AeroTime, которое специализируется на публикации материалов об авиационной отрасли, восхитились воздушной частью парада Победы в Москве. При этом они назвали странным момент, когда истребитель Су-57 был взят крупным планом. В издании допускают, что имела места компьютерная графика, либо это часть была снята в день репетиции парада Победы.
С одной стороны, движение камеры не особо плавное, да и сами истребители выглядят весьма детализировано, местами видны следы износа. Если это компьютерная графика, то ее качество действительно впечатляет, — отметил автор публикации.
Журналисты отмечают, что 9 мая в Москве было пасмурно. Это видно во время пролёта авиационной группы «Русские Витязи» на Су-30СМ, когда истребители предстают перед зрителем в облачной дымке. Но истребители пятого поколения Су-57 появились на фоне ясного и чистого неба. В AeroTime допускают, что съемки были сделаны за некоторое время до парада, предположительно 5 мая, а затем «вклеены» в трансляцию.
Скорее всего, съемки в воздухе были сделаны в другой день и склеены с кадрами парада, — полагают журналисты.
Армия,Видео,Павел Майков,Москва,Соединенные Штаты,
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