В США увидели странность в полете Су-57 на День Победы

Журналисты отмечают, что 9 мая в Москве было пасмурно. Это видно во время пролёта авиационной группы «Русские Витязи» на Су-30СМ, когда истребители предстают перед зрителем в облачной дымке. Но истребители пятого поколения Су-57 появились на фоне ясного и чистого неба. В AeroTime допускают, что съемки были сделаны за некоторое время до парада, предположительно 5 мая, а затем «вклеены» в трансляцию.