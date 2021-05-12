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В Израиле заявили о гибели военного при обстреле из сектора Газа

Деловая газета "Взгляд"
1 час назад
Армия обороны Израиля сообщила о гибели израильского военного, который был убит противотанковой ракетой, выпущенной радикалами из сектора Газа.
Военный из Израиля погиб при обстреле из сектора Газа
Фото: ReutersReuters
«Благословенна будет его память», – говорится на официальной странице Армии обороны Израиля в Twitter.
В сообщении также отмечается, что погибшему военному был 21 год.
Во вторник Израиль пообещал наносить удары по сектору Газа до достижения полной тишины.
В тот же день минздрав прибрежного анклава сообщил, что в результате обстрелов со стороны Израиля в секторе Газа погибло 53 палестинца, в числе жертв 14 несовершеннолетних.
Массированный обстрел между Израилем и палестинскими радикалами из сектора Газа происходит с вечера понедельника. Он последовал за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, в которых пострадали уже более 700 человек. Столкновения между палестинцами и силовиками в свою очередь были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там уже более полувека арабских семей в пользу еврейских поселенцев на основании того, что это жилье принадлежало им до 1948 года.
Армия Израиля призвала 5 тыс. резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов «Стражи Стены». Начальник Генштаба Армия обороны Израиля Авив Кохави заявил о намерении ЦАХАЛа расширить военную операцию в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал заставить ХАМАС заплатить за обстрелы «очень высокую цену».
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