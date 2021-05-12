Военный из Израиля погиб при обстреле из сектора Газа

Массированный обстрел
между Израилем и палестинскими радикалами из сектора Газа происходит с вечера понедельника. Он последовал за вспыхнувшими в начале мая беспорядками
у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, в которых пострадали уже более 700 человек. Столкновения между палестинцами и силовиками в свою очередь были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там уже более полувека арабских семей в пользу еврейских поселенцев на основании того, что это жилье принадлежало им до 1948 года.