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Сопровождение самолетов ВВС Франции над Черным морем сняли на видео

Юрий Столбов
30 минут назад
Российский дежурный истребитель Су-30 поднялся в воздух для сопровождения воздушных целей над акваторией Черного моря, как видно на кадрах опубликованных Министерством обороны РФ во вторник.
Сообщается, что воздушные цели были идентифицированы как два самолета тактической авиации "Мираж-2000" и один самолет-заправщик C-135 ВВС Франции.
Полет российского самолета выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Нарушения государственной границы России допущено не было.
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