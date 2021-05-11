Он не исключил, что эти лаборатории могут стать источником биологической атаки на Россию

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«Особенную озабоченность вызывает приближение военных биологов США и их союзников по НАТО к границам России, поскольку смертельно опасные микроорганизмы, созданные в этих лабораториях, могут быть «якобы по ошибке» выпущены в окружающую среду», — пояснил в беседе с РИА Новости Аверьянов.

По его словам, это может привести к массовой гибели людей как в приграничных государствах, так и населения России.

Кроме того, подчеркнул замсекретаря Совбеза, Вашингтон и их союзники по НАТО пытаются вовлечь другие страны в создание биологического оружия и готовят для многих государств индивидуальные планы биологических исследований. Он отметил, что эта деятельность реализуется через «жёсткое навязывание» программ «Глобальное партнерство по нераспространению оружия массового уничтожения», двусторонних программ «Совместное сокращение угроз» и «Совместные биологические обязательства».

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью "Коммерсанту" обратил внимание на тот факт, что в мире как на дрожжах растут все новые и новые биолаборатории, находящиеся под контролем США. Причем по странному совпадению - в основном у российских и китайских границ.

Как заметил Патрушев, американцы уверяют, что это исследовательские центры, где они помогают местным ученым разрабатывать новые способы борьбы с опасными заболеваниями. Правда, власти тех стран, где эти объекты размещены, не имеют реального понятия, что происходит в их стенах.

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"Нам говорят, что у наших границ функционируют мирные санэпидстанции, но они почему-то больше напоминают Форт Детрик в Мэриленде, где американцы десятилетиями работают в области военной биологии", - заметил секретарь СБ РФ.

При этом он также обратил внимание на то, что в прилегающих районах фиксируются вспышки заболеваний, не характерных для этих регионов. На вопрос о том, что могут ли американцы там заниматься разработкой биологического оружия, Николай Патрушев заявил: "у нас есть веские основания предполагать, что это именно так".

США должны предоставить международному сообществу информацию об опытах, которые проводятся в военных биологических лабораториях на Украине и в Форт-Детрике. Об этом напомнил представитель МИД Китая Чжао Лицзянь, его цитирует ТАСС.

«Мы надеемся, что соответствующие страны и США займут ответственную и открытую позицию, начнут сотрудничество со Всемирной организацией здравоохранения и пригласят ее экспертов для совершения научных исследований по поиску источников происхождения коронавируса в США... Россия не так давно вновь задала вопрос Штатам по поводу их военной и биологической деятельности в Форт-Детрике, и на Украине. Другие страны также заявили об аналогичной обеспокоенности», — напомнил дипломат.

По его словам, Вашингтон создал 16 биологических лабораторий только у границ России. Чжао Лицзянь подчеркнул, что Штаты не раз подозревали в разработке биологического оружия в этих местах. Китайский дипломат напомнил, что американская сторона политизирует вопрос о поисках источника пандемии COVID-19 и мешает сотрудничеству Пекина и ВОЗ.

Власти США превратили Украину в полигон по разработке биологического оружия, сумев обойти международное законодательство в этой сфере. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров

Он рассказал, что в 2005 году, после оранжевой революции и прихода к власти Виктора Ющенко , американское руководство начало вмешиваться в вопросы здравоохранения на территории Украины.

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«Между министерством охраны здоровья Украины и министерством обороны США было подписано соглашение, позволившее Пентагону начать процесс установления контроля над биологическими объектами Украины, коллекциями штаммов особо опасных патогенов и исследованиями над ними», — уточнил Прозоров.

Уже в 2013 году, по его словам, СБУ доложило тогдашним руководителям страны, что деятельность Агентства США по уменьшению угрозы (DTRA), подведомственного Пентагону, противоречит концепции биологической защиты, принятой на Украине, «поскольку единый депозитарий особо опасных патогенов не используется в развитых странах — их создавали на постсоветском пространстве под давлением США».

Одной из целей Вашингтона, как сообщил Прозоров, было бесплатное получение коллекции штаммов стоимостью около двух миллиардов долларов. Вместе с тем американцы планировали установить контроль над эпидемиологической ситуацией на Украине с помощью единой электронной системы с серверами в США. В СБУ тогда заявляли, что действия Штатов создавали возможность разработки или модернизации новых видов биооружия селективного типа действия.

После событий в Киеве 2014-2015 годов сотрудничество по этому вопросу возобновилось в больших масштабах, сказал Прозоров. В частности, Пентагон развернул проекты UP-3, 5, 6, 8 по изучению особенностей распространения вирусных заболеваний на Украине. Так, американские ученые проводили исследования на образцах биоматериалов четырех тысяч украинских военных.

По мнению бывшего силовика, такие исследования могут быть использованы для создания бактериологического оружия избирательного действия, или этнобиологического оружия. «Например, боевые вирусы будут поражать только восточных славян: украинцев, русских и белорусов», — уточнил он.

Прозоров также считает, что деятельность американских лабораторий на Украине требует внимания ООН и тщательного изучения международным сообществом.

В июле стало известно, что Национальная полиция Украины начала досудебное расследование для проверки информации о наличии в стране биолабораторий, в которых проводятся медико-биологические опыты на гражданах. Речь шла о функционировании военных бактериологических лабораторий США.

При этом СБУ заявляла, что в стране нет подобных учреждений, назвав соответствующие сообщения фейком. В Министерстве здравоохранения сообщили, что Вашингтон предоставлял помощь украинским лабораториям, которые были построены и модернизированы в рамках программы предотвращения распространения биологического оружия.

Межведомственная комиссия Совета безопасности работает над созданием системы защиты России от новых инфекции. Об этом сообщил первый заместитель секретаря Совбеза Юрий Аверьянов.

– В настоящее время изменяются области распространения природно-очаговых инфекций, появляются новые и возвращаются старые, забытые инфекционные заболевания, образуются очаги общих для человека и животных опасных болезней, – рассказал представитель ведомства.

По мнению замсекретаря, выработка комплексных мер противодействия различным инфекциям может осуществляться через использование межведомственного и междисциплинарного подхода, что показал пример борьбы с коронавирусной инфекцией.

Одно из направлений будущей системы, по словам Аверьянова, связано с необходимостью развития платформ по созданию новых вакцин.