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Украина назвала вступление в НАТО исторически неизбежным

Lenta.ru
1 час назад
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал исторически неизбежным вступление страны в НАТО. Об этом сообщает «24 канал».
Украина назвала вступление в НАТО неизбежным
Фото: ReutersReuters
Кулеба рассказал, что идет поиск формата по участию Киева в предстоящем саммите Североатлантического альянса в Брюсселе 14 июня.
«Членство Украины в НАТО исторически неизбежно. Саммит НАТО в июне — это мини-саммит, где будут только союзники. Мы ищем форматы, чтобы приобщить к нему Украину и Грузию. Говорить о том, что саммит состоится без Украины, рано», — отметил глава МИД.
Ранее замглавы офиса украинского президента Игорь Жовква сообщил, что саммит НАТО, запланированный на 14 июня, пройдет без участия Украины как страны-партнера. Однако вопрос о взаимоотношениях с республикой обязательно будет там обсуждаться, заверил он.
По последним данным, около 64 процентов жителей Украины полностью или частично поддерживают идею вступления в НАТО.
Армия,Дмитрий Кулеба,НАТО,МИД,Украина,
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