Израиль нанес авиаудар с участием 80 самолетов

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После атак израильской армии по объектам палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад» министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что это было «только начало» и военные имеют ещё множество целей в секторе Газа. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Ганца, армия обороны Израиля действует совместно со службой общей безопасности ШАБАК и полицией.

Проведены сотни атак, взорваны башни, туннели на территории сектора Газа, была разрушена инфраструктура, у нас ещё множество целей, которые мы будем атаковать, это только начало, — сказал министр обороны страны.

Крупнейшая за последние годы эскалация на границе сектора Газа началась вечером в понедельник, 10 мая. Десятки ракет были выпущены по территории Израиля из сектора Газа, большинство из них или приземлились на открытой местности, или были перехвачены системой ПРО «Железный купол». В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли по меньшей мере 22 палестинца, включая девять детей. Ещё порядка 106 человек получили ранения.

Сирены воздушной тревоги не затихают в Израиле с минувшей ночи в городах, граничащих с палестинским анклавом, и в Ашкелоне. С 13:00 11 мая группировки Палестины приступили к обстрелу города Ашдод. Вечером сообщалось о сработавших сиренах воздушной тревоги в Тель-Авиве и его пригородах.

Армия Израиля для укрепления подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов «Стражи Стены» призвала пять тысяч резервистов.