В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Немецкий журналист оценил российскую армию после визита на парад Победы

Lenta.ruиещё 1
31 минуту назад
Журналист немецкого издания Welt Кристоф Ваннер оценил российскую армию после визита на парад Победы в Москве 9 мая. Ролик, снятый корреспондентом, опубликован на сайте издания.
На Западе назвали главный козырь Путина
Фото: ТАССТАСС
«Укрепленная армия — это самый важный и самый эффективный внешнеполитический козырь [президента России] Владимира Путина», — сказал Ваннер, назвав мероприятия по случаю праздника грандиозными.
Как уточнило агентство РИА Новости, Welt, как и другие западные СМИ, посвятили большую часть репортажей с парада отношениям Москвы и западных стран.
Парад Победы на Красной площади в Москве традиционно прошел 9 мая. Главными новинками во время проезда военной техники в Москве стали бронеавтомобили «Тайфун-ПВО» и другие машины, оборудованные новейшими техническими модулями. Всего по площади прошло свыше 190 единиц наземной военной техники, а над ней пролетела авиация.
Армия,Владимир Путин,Москва,
53
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители