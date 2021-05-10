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Российские Су-27 сопроводили самолёты ВВС Франции над Чёрным морем

RT на русскомиещё 5
18 минут назад
Российские истребители Су-27 сопроводили самолёты Mirage 2000 ВВС Франции над Чёрным морем. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной России.
Су-27 сопроводили самолёты ВВС Франции над Чёрным морем
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«10 мая 2021 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Чёрного моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе России воздушные цели», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что истребители Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил объединения ВВС и ПВО Южного военного округа идентифицировали воздушные цели как самолёты тактической авиации Mirage 2000 ВВС Франции и сопроводили их над акваторией Чёрного моря.
В ведомстве уточнили, что нарушений государственной границы России допущено не было.
В апреле российский истребитель МиГ-31 поднимался в воздух для сопровождения самолёта-разведчика ВВС США над акваторией Тихого океана.
Армия,РИА Новости,Франция,
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