Су-27 сопроводили самолёты ВВС Франции над Чёрным морем

Отмечается, что истребители Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил объединения ВВС и ПВО Южного военного округа идентифицировали воздушные цели как самолёты тактической авиации Mirage 2000 ВВС Франции и сопроводили их над акваторией Чёрного моря.