Су-27 сопроводили самолёты ВВС Франции над Чёрным морем

«10 мая 2021 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Чёрного моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе России воздушные цели», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что истребители Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил объединения ВВС и ПВО Южного военного округа идентифицировали воздушные цели как самолёты тактической авиации Mirage 2000 ВВС Франции и сопроводили их над акваторией Чёрного моря.
В ведомстве уточнили, что нарушений государственной границы России допущено не было.