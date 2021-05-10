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В порт Одессы зашёл корабль американской береговой охраны

ИА Regnum
24 минуты назад
В порт украинской Одессы зашёл корабль американской береговой охраны USCGC Hamilton (WMSL-753). Об этом сообщила 10 мая пресс-служба командования 6-го флота США на своей странице в социально сети Twitter.
Американский корабль зашел в порт Одессы
Фото: WikimediaWikimedia
«Катер Hamilton прибыл в Одессу для запланированного посещения порта после завершения учений ВМС Украины», — сказано в сообщении.
По данным местных СМИ, корабль пришвартовался на 15 причале Морвокзала.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чёрном море прошли совместные учения пограничников Украины и береговой охраны США.
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