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«Красивый убийца»: показанный на параде Победы Су-57 восхитил американцев

News.ru
55 минут назад
Пролёт авиации на параде Победы в Москве восхитил известных американских военных экспертов. Один из них, Х. И. Саттон, был поражён российскими истребителями Су-57. На своей странице в Twitter он опубликовал снимок самолёта, отметив, что это один из самых красивых проектов «Сухого».
Хочу сказать, красивый самолёт. «Сухие» в принципе выглядят убийственно, — написал он.
Восторг Саттона разделили и его подписчики. По мнению пользователей, Су-57 не только красив внешне, но и хорошо «звучит».
Этот самолёт будет достойным противником ВВС США, — сочли комментаторы.
Они призвали трезво оценивать возможности российского оружия, подчёркивая, что российская армия уже не та, что двадцать лет назад. Москва за эти годы, считают они, модернизировала большую часть своего арсенала. Таким образом, Россия и Китай становятся самыми опасными противниками Соединённых Штатов.
Ранее командующий американскими Космическими силами генерал-майор Джон Реймонд заявил, что РФ и Китай разработали оружие, способное нарушить работу и даже уничтожить спутники США.
Армия,Видео,Джон Реймонд,Москва,
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