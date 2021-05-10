Восторг Саттона разделили и его подписчики. По мнению пользователей, Су-57 не только красив внешне, но и хорошо «звучит».

Они призвали трезво оценивать возможности российского оружия, подчёркивая, что российская армия уже не та, что двадцать лет назад. Москва за эти годы, считают они, модернизировала большую часть своего арсенала. Таким образом, Россия и Китай становятся самыми опасными противниками Соединённых Штатов.