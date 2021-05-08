ВСУ обстреляли школу в Донецке в День памяти и примирения

Вооруженные силы Украины в День памяти и примирения обстреляли Петровский район Донецка, в результате сгорел дом и пострадало здание школы. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«Петровский район Донецка вновь под прицельным обстрелом ВСУ. Сегодня вечером вооруженные формирования Украины обстреляли поселок шахты „Трудовская“ с применением вооружения БМП-2», — передает заявление ТАСС.
Уточняется, что в результате инцидента один жилой дом сгорел, оказались повреждены школа, несколько домостроений и автомобиль. Из-за обстрела погиб мирный житель 1939 года рождения, пишет РИА «Новости».
Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины обстреляли площадку детского сада в поселке Шахты Челюскинцев (Донецкая область). Также в ДНР сообщили о гибели трех военнослужащих. Они попали под обстрелы армии Украины. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что количество обстрелов увеличилось в пять раз, передает RT.