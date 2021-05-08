Российские подлодки лишат ВМС США безопасного убежища

Обозреватель американского портала The Drive, аналитик в сфере вооружений Джозеф Тревик заявил, что новая атомная субмарина «Казань» служит доказательством значительного прогресса в развитии подводного флота России
. По словам специалиста, новые российские АПЛ станут крайне опасными противниками для сил США
и НАТО
, которые лишат их безопасного убежища.
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/GLOBAL LOOK PRESS MOD Russia/via Globallookpress.com/GLOBAL LOOK PRESS
«Казань», недавно введённая в эксплуатацию, стала головной подлодкой проекта «Ясень-М», который, в свою очередь, является развитием проекта 885 «Ясень» (к этому типу относится субмарина «Северодвинск»). «Казань» отличается уменьшенной длиной корпуса, её дизайн больше тяготеет к западным аналогам, чем к советско-российской традиции, отметил Тревик. Суда проекта «Ясень-М» станут более тихими из-за нового реактора.
Российские подводные лодки проектов «Ясень» и «Ясень-М», вооружённые крылатыми ракетами «Калибр» с дальностью 1500 миль, представляют особую угрозу для широкого круга потенциальных целей в Скандинавии и Северной Европе, а также в Исландии. <...> Эти субмарины способны держать в напряжении Восточное побережье США, районы, которые ранее считались безопасным убежищем для американских кораблей и подводных лодок, — предупредил аналитик.
Тревик также указал, что подлодки проектов «Ясень» и «Ясень-М» используют универсальные пусковые установки, что позволяет им использовать ракеты разных типов, причём в некоторых случаях даже не покидая порт. Эксперт предположил, что Россия сосредоточится на более перспективном проекте «Ясень-М». Вторая субмарина из этой линейки — «Новосибирск» — уже на подходе, всего может быть построено восемь подлодок.
И, конечно, эти подводные лодки трудно найти, — добавил американский аналитик.
Ранее стало известно, что новая китайская стратегическая атомная подводная лодка проекта 094A «Цзинь» способна нести ракету, которая может поражать цели на всей территории Соединённых Штатов Америки.