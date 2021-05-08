В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Аналитик заявил, что российские подлодки лишат ВМС США безопасного убежища

News.ru
59 минут назад
Обозреватель американского портала The Drive, аналитик в сфере вооружений Джозеф Тревик заявил, что новая атомная субмарина «Казань» служит доказательством значительного прогресса в развитии подводного флота России. По словам специалиста, новые российские АПЛ станут крайне опасными противниками для сил США и НАТО, которые лишат их безопасного убежища.
Российские подлодки лишат ВМС США безопасного убежища
Фото:  MOD Russia/via Globallookpress.com/GLOBAL LOOK PRESS MOD Russia/via Globallookpress.com/GLOBAL LOOK PRESS
«Казань», недавно введённая в эксплуатацию, стала головной подлодкой проекта «Ясень-М», который, в свою очередь, является развитием проекта 885 «Ясень» (к этому типу относится субмарина «Северодвинск»). «Казань» отличается уменьшенной длиной корпуса, её дизайн больше тяготеет к западным аналогам, чем к советско-российской традиции, отметил Тревик. Суда проекта «Ясень-М» станут более тихими из-за нового реактора.
Российские подводные лодки проектов «Ясень» и «Ясень-М», вооружённые крылатыми ракетами «Калибр» с дальностью 1500 миль, представляют особую угрозу для широкого круга потенциальных целей в Скандинавии и Северной Европе, а также в Исландии. <...> Эти субмарины способны держать в напряжении Восточное побережье США, районы, которые ранее считались безопасным убежищем для американских кораблей и подводных лодок, — предупредил аналитик.
Тревик также указал, что подлодки проектов «Ясень» и «Ясень-М» используют универсальные пусковые установки, что позволяет им использовать ракеты разных типов, причём в некоторых случаях даже не покидая порт. Эксперт предположил, что Россия сосредоточится на более перспективном проекте «Ясень-М». Вторая субмарина из этой линейки — «Новосибирск» — уже на подходе, всего может быть построено восемь подлодок.
И, конечно, эти подводные лодки трудно найти, — добавил американский аналитик.
Ранее стало известно, что новая китайская стратегическая атомная подводная лодка проекта 094A «Цзинь» способна нести ракету, которая может поражать цели на всей территории Соединённых Штатов Америки.
Армия,НАТО,Россия,Соединенные Штаты,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители