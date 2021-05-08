Российские подлодки лишат ВМС США безопасного убежища

«Казань», недавно введённая в эксплуатацию, стала головной подлодкой проекта «Ясень-М», который, в свою очередь, является развитием проекта 885 «Ясень» (к этому типу относится субмарина «Северодвинск»). «Казань» отличается уменьшенной длиной корпуса, её дизайн больше тяготеет к западным аналогам, чем к советско-российской традиции, отметил Тревик. Суда проекта «Ясень-М» станут более тихими из-за нового реактора.

Тревик также указал, что подлодки проектов «Ясень» и «Ясень-М» используют универсальные пусковые установки, что позволяет им использовать ракеты разных типов, причём в некоторых случаях даже не покидая порт. Эксперт предположил, что Россия сосредоточится на более перспективном проекте «Ясень-М». Вторая субмарина из этой линейки — «Новосибирск» — уже на подходе, всего может быть построено восемь подлодок.