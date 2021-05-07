У границ России заметили беспилотник США с нестандартной задачей

Первый из них под обозначением FORTE10, как заметили авторы канала, работает по стандартному для военных США маршруту.
FORTE10, как следует из данных мониторинга, после захода в воздушное пространство над Черным морем подлетел к российским границам у южного побережья Крыма, направился восточнее, в сторону Керченского пролива, затем пролетел вдоль черноморского побережья Краснодарского края, развернулся и, после прохождения обратного пути, обошел Крымский полуостров с западной стороны.
В свою очередь GINGR68 зашел в небо над Черным морем по другому маршруту и сразу направился в сторону Новороссийска, где стал кружить вдоль побережья, но на большем расстоянии. После нескольких кругов БПЛА направился в сторону южного берега Крыма и развернулся около него.