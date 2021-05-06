В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Русские ворота Балтики: ВМФ России подготовили ловушку для США

Вероника Полынина
58 минут назад
Россия подготовила ловушку для боевых кораблей США на побережье Балтийского моря, утверждает портал Avia.pro.
Русские ворота Балтики: ВМФ России подготовили ловушку для США
Фото:  wikipedia.org wikipedia.org
Подошедшие к Санкт-Петербургу американские военные корабли могут оказаться окружены и фактически зажаты российским флотом, средствами боевой авиации и береговыми ракетными комплексами.
Если американские военные корабли приблизятся к Санкт-Петербургу, они рискуют не выбраться обратно, а любые их действия будут блокированы.
Отмечается, что США избегают подходить к так называемым «русским воротам Балтики», зная об опасности таких маневров.
Кроме того, по данным издания, Россия готовит новую ловушку для американского флота - на этот раз, у берегов Сирии. Ожидается, что через несколько недель крупная авианосная группа должна подойти к российским военным базам у побережья Сирии, где их будут встречать российские подводные лодки, боевые корабли и авиация.
Ранее «Рамблер» сообщал, что корабль Военно-морского флота России в Азовском море перехватил украинский патрульный катер, на борту которого находились американские журналисты CNN.
Армия,CNN,Россия,Соединенные Штаты,
158
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители