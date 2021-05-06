Соединенные Штаты присоединяются к проекту ЕС по военной мобильности. Эта сделка стала первым четким сигналом того, что президент США Джо Байден серьезно относится к военным амбициям Европы — и это существенное изменение по сравнению с эпохой Дональда Трампа. В России же считают, что оборонный проект Европы направлен исключительно против нее.
Совет глав минобороны
Евросоюза одобрил приглашение Канады
, Норвегии
и США в оборонную программу PESCO. Эти три государства станут первыми не входящими в Евросоюз странами, которые поучаствуют в проекте.
«В ответ на запросы от Канады, Норвегии и США об участии в проекте PESCO Военная Мобильность Совет принял положительное решение, разрешающее координатору проекта — Нидерландам — пригласить эти три страны», — говорится в сообщении совета.
Этот шаг позволит трем странам НАТО принять участие в инициативе Нидерландов по повышению военной мобильности в Европе.
Инициатива мобильности — лишь один из 46 военных проектов, запущенных ЕС в рамках пакта 2017 года, достигнутого между 25 странами-членами ЕС и получившего название «Постоянное структурированное сотрудничество» (Permanent Structured Cooperation, PESCO).
PESCO — программа государств-членов ЕС, направленная на более тесное сотрудничество в сфере безопасности и обороны в рамках Глобальной стратегии ЕС по внешней политике и политике безопасности.
Предполагается, что эта программа позволит Европе действовать более гибко в определенных сценариях. В том числе, как отмечают европейские СМИ, она поможет быстро передислоцировать войска к границе ЕС с Россией.
Стремление администрации Джо Байдена к участию в этом проекте резко контрастирует с политикой предыдущего президента США.
Во времена администрации Дональда Трампа официальные лица США выражали обеспокоенность по поводу PESCO, что побудило ЕС попытаться умиротворить американских чиновников.
Об этом конфликте в недавнем интервью напомнил министр обороны Португалии Жоао Титтерингтон Гомеш Кравиньо:
«Очень хорошо, что США присоединятся к этому проекту, а не будут говорить, что PESCO, как мы слышали в некоторых высказываниях предыдущей администрации США, противоречит интересам НАТО».
Подобные инициативы необходимы, потому что у НАТО на данном этапе «нет задачи строить мосты и дороги, железнодорожные пути и работать над механизмами для упрощения бюрократических и административных процедур для транспортировки войск, вооружения и военной техники, запасов материальных средств из одной страны в другую», заключил Кравиньо.
В ноябре прошлого года Совет установил параметры, позволяющие третьим странам участвовать в проекте мобильности. Список условий был нацелен на объединение с США и Великобританией, но также содержал инструменты, предотвращающие присоединение других стран, если у членов ЕС есть возражения.
После этого шага администрация Джо Байдена направила письмо правительству Нидерландов, отвечающему за проект, с просьбой принять в него США.
«В настоящее время существуют административные и инфраструктурные барьеры, которые затрудняют перемещение личного состава, вооружения и военной техники через Европу.
Часто туристу легче путешествовать через ЕС, чем военному персоналу», — заявила министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд.
Проект будет опираться как на национальные, так и на европейские ресурсы, и государства-члены могут использовать сумму в 1,7 млрд, выделенную в многолетнем бюджете ЕС.
Впереди еще много работы, пишет Politico. Высокопоставленный чиновник ЕС объяснил, что государствам-членам необходимо принять планы по усовершенствованию военной мобильности. Во-вторых, они должны гарантировать, что выдача разрешения на трансграничное перемещение войск или техники должна занимать не более пяти дней. В-третьих, 25 членов ЕС обязаны создать контактную сеть.
«Термин «военная мобильность» никого не должен вводить в заблуждение. На самом деле это стратегические перегруппировки и они представляют собой элемент стратегического развертывания Объединенных вооруженных сил НАТО.
По словам военачальника, стратегические перегруппировки осуществляются для усиления Объединенных вооруженных сил НАТО на театрах военных действий (в первую очередь на границах с Россией) и в глубине Европейского континента и доведения их до уровня, необходимого для проведения первых операций, последующего наращивания усилий войск и восстановления боеспособности в ходе военных действий. Проект PESCO подразумевает выполнение всех перечисленных мероприятий в максимально короткие сроки.
«В целях сокращения сроков выдвижения и перегруппировок войск, которое может проводиться как своим ходом, так и осуществляться различными видами транспорта, до требуемого уровня грузоподъемности надо, к примеру, доводить мосты на автодорогах. Далеко не каждый из них выдержит вес основного боевого танка ВС США «Абрамс», который составляет почти 70 тонн.
Также потребуется повышать пропускную способность железнодорожных путей сообщения и автомобильных дорог, организовывать временные перегрузочные районы. Речь идет, надо полагать, о воссоздании системы фронтальных и рокадных коммуникационных направлений, каждое из которых включает железные и автомобильные дороги, магистральные трубопроводы, воздушные трассы, а при наличии — и водные участки», — сказал генерал Запаренко.
«А цель проводимых мероприятий в рамках проекта PESCO только одна — создание в кратчайшие сроки ударных группировок войск (сил) на границах с Россией и организованное вступление Объединенных вооруженных сил НАТО в войну со своим восточным соседом. Других задач у этого проекта нет», — подчеркнул генштабист.