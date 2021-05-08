В ЕС попросили США задержать вывод войск из Афганистана

Как сообщается, некоторые страны заявили, что не успевают покинуть Афганистан вовремя и попросили оставить американских военных после 4 июля.

По информации издания, американские официальные лица в ответ заявили, что отъезд может быть отложен на две недели или дольше, чтобы поддержать союзников.