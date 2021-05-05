Британия направит корабли в Ла-Манш после угроз Франции

Власти Великобритании направят два сторожевых корабля к острову Джерси в проливе Ла-Манш после угроз со стороны Франции оставить его без электроэнергии. Об этом говорится в заявлении британского премьер-министра Бориса Джонсона , распространенного в среду по итогам его телефонного разговора с главным министром данной коронной территории Соединенного Королевства Джоном Ле Фондре.

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"Сегодня вечером премьер-министр поговорил с главным министром Джерси Джоном Ле Фондре и руководителем департамента внешних связей острова Иэном Горстом о перспективе блокады [столицы] Сент-Хелиера. Премьер-министр и главный министр указали на срочную необходимость снизить напряженность и установить диалог между Джерси и Францией по рыболовству (разногласия в этой сфере послужили причиной обострения ситуации - прим. ТАСС)", - подчеркивается в заявлении канцелярии на Даунинг-стрит, 10.

В то же время Джонсон заявил о "непоколебимой поддержке Джерси".

"Он сказал, что любая блокада будет абсолютно не обоснована. В качестве меры предосторожности Великобритания направит два сторожевых корабля прибрежного действия для мониторинга ситуации", - сказано в сообщении.

На соответствующий шаг британские власти пошли после заявлений французской стороны о возможности устроить энергетическую блокаду Джерси на фоне неурегулированных споров между странами в сфере рыболовства, возникших после выхода Лондона из состава Евросоюза (ЕС). В среду Франция обвинила Великобританию в установлении ограничений на вылов рыбы в прибрежных зонах Джерси, что, по мнению Парижа, идет вразрез с условиями соглашения о Brexit.

Как заявила министр по делам моря Франции Анник Жирарден, власти республики "готовы использовать ответные меры". "Что касается Джерси, то, например, мы могли бы [прекратить] подачу электроэнергии через подводный кабель. Нам есть, чем ответить", - добавила она, комментируя ситуацию вокруг острова, расположенного вблизи французского побережья.

Выход Британии из ЕС

Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года. 1 января 2021 года истек действовавший после осуществления Brexit переходный период, в течение которого на Соединенное Королевство распространялись все европейские нормы. С этого момента отношения между сторонами регулируются текстом соглашения о партнерстве после Brexit.