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Уничтожит Англию одной ракетой: на Западе испугались "Сармата"

Вероника Полынина
20 минут назад
Новая российская ракета «Сармат» способна одним залпом уничтожить территорию размером с Уэльс или Англию, пишет британское издание Daily Mail. Перевод статьи приводит «ПолитРоссия».
Уничтожит Англию одной ракетой: на Западе испугались "Сармата"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Новое 208-тонное оружие, названное РС-28 «Сармат", является самым крупным зверем в модернизированном ядерном арсенале Владимира Путина и должно поступить на вооружение в 2022 году», - отмечают авторы.
Издание напоминает, что Россия уже демонстрировала кадры с испытаний «Сармата». На них ракета после выхода из шахты замирает на доли секунды, из-за чего складывается впечатление, что она парит над землей. После этого она мчится к своей цели, поднимая вокруг себя облако белого дыма.
«Стратегическая ракета может пролететь около 6200 миль и способна уничтожить районы размером с Техас или Францию», - продолжает перечислять Daily Mail.
Авторы также отметили, что новейшее российское оружие способно не только преодолевать огромные расстояния, но и нести сразу несколько крупных боеголовок, перехватить которые фактически невозможно.
Ранее, как писал «Рамблер», стало известно, что в 2021 году в рамках летно-конструкторских испытаний будут выполнены три пуска межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат». Первый старт ракеты по полигону Кура на Камчатке ориентировочно состоится в третьем квартале.
Армия,Владимир Путин,Соединенное Королевство,
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