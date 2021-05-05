Уничтожит Англию одной ракетой: на Западе испугались "Сармата"

Новая российская ракета «Сармат» способна одним залпом уничтожить территорию размером с Уэльс или Англию
, пишет британское издание Daily Mail. Перевод статьи приводит «ПолитРоссия»
.
«Новое 208-тонное оружие, названное РС-28 «Сармат", является самым крупным зверем в модернизированном ядерном арсенале Владимира Путина и должно поступить на вооружение в 2022 году», - отмечают авторы.
Издание напоминает, что Россия уже демонстрировала кадры с испытаний «Сармата». На них ракета после выхода из шахты замирает на доли секунды, из-за чего складывается впечатление, что она парит над землей. После этого она мчится к своей цели, поднимая вокруг себя облако белого дыма.
«Стратегическая ракета может пролететь около 6200 миль и способна уничтожить районы размером с Техас или Францию», - продолжает перечислять Daily Mail.
Авторы также отметили, что новейшее российское оружие способно не только преодолевать огромные расстояния, но и нести сразу несколько крупных боеголовок, перехватить которые фактически невозможно.
Ранее, как писал «Рамблер», стало известно, что в 2021 году в рамках летно-конструкторских испытаний будут выполнены три пуска межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат». Первый старт ракеты по полигону Кура на Камчатке ориентировочно состоится в третьем квартале.