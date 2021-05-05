Уничтожит Англию одной ракетой: на Западе испугались "Сармата"

Издание напоминает, что Россия уже демонстрировала кадры с испытаний «Сармата». На них ракета после выхода из шахты замирает на доли секунды, из-за чего складывается впечатление, что она парит над землей. После этого она мчится к своей цели, поднимая вокруг себя облако белого дыма.