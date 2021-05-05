Как пояснил порталу 19FortyFive лейтенант Дэвид Крамм, обычно американцам приходится задействовать для перехвата Ту-95 истребители F-22 Raptor, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения E-3, а также самолеты-заправщики. При этом каждый подобный маневр повышает нагрузку на американские экипажи. В настоящее время командование ВВС США уже рассматривает несколько вариантов того, как можно облегчить работу своих пилотов на Аляске. В частности, изучается возможность отправить в регион истребители F-16, характеристики которых также позволят перехватывать Ту-95.