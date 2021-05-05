В парадный строй авиации над Красной площадью вошли тяжелые вертолеты Ми-26, Ми-8, Ми-24/Ми-35, Ка-52 и Ми-28Н. Затем появились группы самолетов, в том числе в небе над столицей можно было наблюдать Ил-78 и Ту-95МС, имитирующих дозаправку, а также Ту-160 в сопровождении четырех истребителей Су-35С.