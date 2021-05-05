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Опубликовано видео репетиции воздушной части парада Победы в Москве

Алевтина Жаркова
1 час назад
Сегодня в Москве проходит репетиция воздушной части парада Победы. В тренировке авиации участвуют 23 вертолета и 53 самолета Военно-космических сил. Кадры полетов появились в распоряжении телеканала «360».
В парадный строй авиации над Красной площадью вошли тяжелые вертолеты Ми-26, Ми-8, Ми-24/Ми-35, Ка-52 и Ми-28Н. Затем появились группы самолетов, в том числе в небе над столицей можно было наблюдать Ил-78 и Ту-95МС, имитирующих дозаправку, а также Ту-160 в сопровождении четырех истребителей Су-35С.
Кроме того, в честь 76-летия победы в Великой Отечественной войне в торжественном мероприятии в этом году примут участие самолеты-носители гиперзвуковых ракет «Кинжал» МиГ-31К и истребители пятого поколения Су-57.
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