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Британские морпехи испытали реактивные ранцы

Вероника Полынина
1 час назад
Британские морские пехотинцы в ходе антитеррористических учений протестировали реактивные ранцы от компании Gravity Industries. Видеозапись опубликована в Instagram компании.
В ходе трехдневных учений морпехи отрабатывали захват судна с помощью индивидуальных реактивных ранцев, которые в буквальном смысле позволяют летать.
Согласно задаче, военные взлетали с помощью ранца с катера и приземлялись на движущемся судне потенциального противника.
Реактивный костюм, который использовали во время учений, состоит из ранца с топливом, двух пар реактивных двигателей, которые крепятся на руки, и еще одного двигателя в ранце. Устройство позволяет летать на протяжении 5-10 минут, разгоняясь до 137 километров в час.
Gravity Industries создал британец Ричард Браунинг. Ранее он работал в нефтяной промышленности и состоял в резерве Королевской морской пехоты. Реактивный ранец был представлен в 2017 году. В сентябре 2020-го разработку протестировали британские службы спасения.
Две недели назад реактивные ранцы испытал морской спецназ Нидерландов. Они также отрабатывали высадку на судно, захваченное террористами. Человеку с ранцем удалось достичь цели быстрее, чем на вертолете и на штурмовой лодке.
Армия,Видео,Ричард Браунинг,
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