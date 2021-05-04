Британские морпехи испытали реактивные ранцы

Британские морские пехотинцы в ходе антитеррористических учений протестировали реактивные ранцы от компании Gravity Industries. Видеозапись опубликована в Instagram компании.

В ходе трехдневных учений морпехи отрабатывали захват судна с помощью индивидуальных реактивных ранцев, которые в буквальном смысле позволяют летать.

Согласно задаче, военные взлетали с помощью ранца с катера и приземлялись на движущемся судне потенциального противника.

Реактивный костюм, который использовали во время учений, состоит из ранца с топливом, двух пар реактивных двигателей, которые крепятся на руки, и еще одного двигателя в ранце. Устройство позволяет летать на протяжении 5-10 минут, разгоняясь до 137 километров в час.

Gravity Industries создал британец Ричард Браунинг . Ранее он работал в нефтяной промышленности и состоял в резерве Королевской морской пехоты. Реактивный ранец был представлен в 2017 году. В сентябре 2020-го разработку протестировали британские службы спасения.