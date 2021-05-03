США следят за отводом российских войск от границ Украины

«Начиная с настоящего момента [Россия отводит войска]. Мы следим за этим очень, очень внимательно», — сказал он журналистке.
«То проведение учений на нашей территории не нравится, то возвращение войск в пункты постоянной дислокации раздражает. А кто-то решил нас предупредить о последствиях нашей активности на нашей же территории», — сказал министр.
«Еще раз повторяю то, что я уже говорил неоднократно: Россия никому не угрожала и не угрожает, и ни для кого не представляет угрозы. Российские Вооруженные силы находятся там на территории РФ, где это признано необходимым и целесообразным, и будут находиться так долго, насколько это опять же будет признано целесообразным нашим военным руководством и Верховным главнокомандующим», — отметил представитель Кремля.