На юге Армении созданы два пункта военной базы России

На юге Армении созданы два опорных пункта 102-ой российской военной базы, заявил и.о премьер-министра Армении Никол Пашинян. Он уточнил, что пункты расположились в Сюникской области — на границе с Азербайджаном и Ираном, передает «Интерфакс».
Ранее Пашинян заявлял о том, что Ереван и Москва обсуждают возможность создания на территории Армении опорного пункта 102-й российской военной базы. Кроме того, по его словам, союз двух государств является гарантом внешней безопасности Армении.
102-я база РФ расположена в армянском городе Гюмри.