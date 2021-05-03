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На юге Армении созданы два пункта военной базы РФ

BFM.RUиещё 1
40 минут назад
На юге Армении созданы два опорных пункта 102-ой российской военной базы, заявил и.о премьер-министра Армении Никол Пашинян. Он уточнил, что пункты расположились в Сюникской области — на границе с Азербайджаном и Ираном, передает «Интерфакс».
На юге Армении созданы два пункта военной базы России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ранее Пашинян заявлял о том, что Ереван и Москва обсуждают возможность создания на территории Армении опорного пункта 102-й российской военной базы. Кроме того, по его словам, союз двух государств является гарантом внешней безопасности Армении.
102-я база РФ расположена в армянском городе Гюмри.
Армия,Никол Пашинян,Интерфакс,Россия,Армения,
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