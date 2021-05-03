Китай сможет поражать любую цель в США

По информации газеты, субмарина проекта 094A «Цзинь», показанная 30 апреля по случаю празднования 72-й годовщины образования ВМС НОАК, способна нести новейшие твердотопливные межконтинентальные ракеты JL-3. Как утверждается, дальность полета ракет превышает 10 тыс. км. При этом в отдельных случаях дальности полета может составить 12 тыс. км.

До модернизации подлодка данного типа была вооружена менее мощной ракетой JL-2. Согласно мнению экспертов, ракета JL-3, как и ее предшественница, способна нести несколько боеголовок с ядерным зарядом.