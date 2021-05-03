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У новой подлодки Китая появились ракеты дальностью свыше 10 тыс км

Газета.Ru
28 минут назад
Новая стратегическая атомная подводная лодка ВМС Народно-освободительной армии Китая может нести ракету, поражающую цели на всей территории Соединенных Штатов. Об этом пишет издание South China Morning Post со ссылкой на источники в военном ведомстве.
Китай сможет поражать любую цель в США
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По информации газеты, субмарина проекта 094A «Цзинь», показанная 30 апреля по случаю празднования 72-й годовщины образования ВМС НОАК, способна нести новейшие твердотопливные межконтинентальные ракеты JL-3. Как утверждается, дальность полета ракет превышает 10 тыс. км. При этом в отдельных случаях дальности полета может составить 12 тыс. км.
«Подлодка 094A является модернизированной версией субмарины типа 094, при ее создании удалось решить одну из ключевых проблем, связанную с шумностью, за счет улучшения гидрокинетической и турбулентной систем. Это позволило ей нести более мощные ракеты JL-3», — уточнил собеседник.
До модернизации подлодка данного типа была вооружена менее мощной ракетой JL-2. Согласно мнению экспертов, ракета JL-3, как и ее предшественница, способна нести несколько боеголовок с ядерным зарядом.
Ранее США исключили заинтересованность в военной конфронтации с Китаем.
Армия,Министерство обороны,Китай,Соединенные Штаты,
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