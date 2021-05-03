Пентагон вновь заявил о наличии российских войск у границ Украины

В конце апреля Пентагон подтвердил, что Россия отвела свои войска от границы с Украиной. Тогда Кирби утверждал, что Вашингтон «стал свидетелем ухода некоторых сил» от российско-украинской границы.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Киев, а также самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили об учащении обстрелов, разведывательных действий и перемещений военной техники в районе линии разграничения. Позже Украина обвинила Россию в наращивании военного присутствия в регионе. В ответ на это в Кремле заявили, что Российская армия перемещается по своей территории «в тех направлениях, в которых считает нужным», а также призвали Киев «отойти от воинствующей тематики» и прекратить провокации.