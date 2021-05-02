В ДНР перехватили летевший к храму украинский беспилотник с гранатой

Вооруженные формирования Киева обвинили в запуске квадрокоптера с гранатой, который летел к храму, где жители Донбасса отмечали Пасху. Аппарат перехватила ПВО ДНР. Об инциденте сообщает пресс-служба управления Народной милиции ДНР.

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«Сегодня в 7:35 утра на западной окраине населенного пункта Ясиноватая расчетами ПВО Народной милиции был своевременно обнаружен и принудительно посажен с применением станции РЭБ «Терикон – М2Н» беспилотный летательный аппарат типа «квадрокоптер», переоборудованный кустарным способом в ударный», - говорится в сообщении.

При падении беспилотник произвел сброс самодельного взрывного устройства, предположительно выстрела ВОГ-17. Он разорвался при ударе о землю.

Отмечается, что дрон запустили с позиций мотопехотного батальона 72-й отдельной механизированной бригады Киева.

В Народной милиции не исключили, что ударный беспилотник направлялся оператором к ясиноватскому храму Петра и Павла, где местные жители праздновали Пасху и освящали куличи и яйца.

«Благодаря слаженным действиям защитников Республики жертв среди населения и разрушений гражданской инфраструктуры удалось избежать», – отметили в УНМ.

В прошлом году вооруженные формирования Украины уже предпринимали попытку атаковать при помощи беспилотника храм в Ясиноватой во время празднования Пасхи. Дрон также перехватили военные ДНР.