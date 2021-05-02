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Раскрыты секретные правила Трампа по нанесению ударов вне боевых зон

Майк Габриелян
1 час назад
Администрацию президента США вынудили обнародовать правила секретных смертоносных операций, проводимых американцами за рубежом. Об этом сообщает газета The New York Times.
Раскрыты секретные правила Трампа по ударам вне боевых зон
Фото: ТАССТАСС
Правозащитники узнали, что армия, по сути, допускает возможность гибели мирных жителей в ходе подобных операций. Причем жизнь мирных иностранцев-мужчин Пентагон и спецслужбы оценили дешевле жизни женщин и детей. Решения о возможных мирных жертвах принимаются армейскими командирами.
Правила спецопераций были тайно подписаны Дональдом Трампом. Журналисты NYT и правозащитники ACLU (American Civil Liberties Union) через суд вынудили военных раскрыть данную информацию. Администрация Байдена унаследовала дело, проиграла суд и предоставила копию истцам. Речь идет об ударах дронов или операциях спецназа за пределами обычных военных зон.
Хотя администрация Байдена подвергла цензуре некоторые части документа, раскрытая информация показывает, что в период президентства Трампа командованию на местах была предоставлена свобода решений, касающихся данных атак. При этом оговаривалось, что командир должен быть «почти наверняка уверен», что мирные жители не будут ранены или убиты в ходе операций.
«Это правило сохранялось в отношении женщин и детей, оно допускало более низкий стандарт просто «разумной уверенности», когда дело касалось гражданских взрослых мужчин», - пишет издание.
Это возмутило правозащитников. Бретт Макс Кауфман, старший штатный юрист Центра демократии ACLU, заявил, что правила Трампа «лишают мирных людей даже минимальных гарантий, когда смертельные удары США наносятся за пределами признанных конфликтов». Юрист призвал Байдена положить конец «скрытному и необъяснимому применению смертоносной силы».
Армия,Дональд Трамп,Администрация США,Пентагон,
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