Раскрыты секретные правила Трампа по ударам вне боевых зон

Хотя администрация Байдена подвергла цензуре некоторые части документа, раскрытая информация показывает, что в период президентства Трампа командованию на местах была предоставлена свобода решений, касающихся данных атак. При этом оговаривалось, что командир должен быть «почти наверняка уверен», что мирные жители не будут ранены или убиты в ходе операций.