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Sina: Россия может ударить ядерным оружием в случае нападения США и Японии на Курилы

Аргументы Недели
44 минуты назад
Российская Федерация может ударить ядерным оружием в случае нападения Соединенных Штатов и Японии на Курильские острова. Реализация такого сценария допускается в материале, размещенном в сети.
Sina: Россия может ударить ядерным оружием в случае нападения США и Японии на Курилы
Фото: пресс-служба РВСН РФпресс-служба РВСН РФ
Ресурс Sina констатирует, что в последнее время в Японии все чаще раздаются призывы к властям страны с требованием отобрать Курилы у Москвы силой. Многие жители восточноазиатского государства полагают, что Токио может объединиться со своим союзником Вашингтоном для захвата российских островов.
В процитированной публикации Sina, пересказанной авторами «ПолитРоссии», отмечается, что РФ в качестве ответной меры в случае нападения на Курилы со стороны США и Японии может задействовать свой ядерный арсенал. При подобном развитии событий под вопросом окажется дальнейшее существование Японии.
Как сообщалось ранее в воскресенье, сайт Sohu написал, что антироссийский блеф с бомбардировщиками в Норвегии обернулся фиаско для американцев.
Армия,Россия,Япония,Соединенные Штаты,
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