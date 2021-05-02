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Ресурс Sina констатирует, что в последнее время в Японии все чаще раздаются призывы к властям страны с требованием отобрать Курилы у Москвы силой. Многие жители восточноазиатского государства полагают, что Токио может объединиться со своим союзником Вашингтоном для захвата российских островов.

В процитированной публикации Sina, пересказанной авторами «ПолитРоссии», отмечается, что РФ в качестве ответной меры в случае нападения на Курилы со стороны США и Японии может задействовать свой ядерный арсенал. При подобном развитии событий под вопросом окажется дальнейшее существование Японии.