В США задумались о поиске НЛО под водой

Специалисты Военно-морского флота США обсуждали вероятность существования подводных баз, к которых взлетают НЛО, которые часто замечают вокруг американских военных кораблей. Об этом заявил документалист Джереми Корбелл, специализирующийся на неопознанных объектах. Он считает, что НЛО являются «трансмедиумными», то есть они способны перемещать как по воде, так и по воздуху.
Фото: Petty Officer 3rd Class Jason Wa, Keystone Press Agency, GloballookpressPetty Officer 3rd Class Jason Wa, Keystone Press Agency, Globallookpress
«Если бы инопланетяне захотели основать на Земле "посольство", то скорее всего оно было бы под водой. Между такими базами свободно перемещались бы НЛО», - рассказал Корбелл в интервью Daily Star.
Источники Корбелла в ВМФ утверждают, что при обнаружении НЛО военные всегда наблюдали на воде круги или пузыри, что лишь подтверждает теорию исследователя.