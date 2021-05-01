Шведы оценили свои готовность к войне с Россией: «стремится к нулю»

По мнению автора статьи, Швеция должна как можно скорее вступить в НАТО, чтобы обезопасить себя в случае нападения со стороны России. Как показал опыт Дании во время Второй мировой войны, гитлеровской Германии понадобилось всего лишь 3,5 часа, чтобы захватить датчан. России в гипотетической войне со Швецией хватит еще меньше времени.
«Десять-пятнадцать ударов из тактического ядерного оружия по нескольким нашим крупнейшим городам, зданию правительства и базам, где находится военное руководство, — и Швеция парализована, а население в шоке», — говорится в статье.
Способность скандинавского государства дать отпор российским войскам, считает автор, «стремится к нулю». Даже по оценкам военного руководства страны, капитуляция наступит через одну, максимум две недели с начала боевых действий.