В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Шведы оценили свои готовность к войне с Россией: «стремится к нулю»

Елена Прошина
1 час назад
Если между Швецией и Россией начнется война, то армия королевства продержится считанные часы. Об этом пишет шведское издание Barometern, передает «Московский комсомолец».
Шведы оценили свои готовность к войне с Россией: «стремится к нулю»
Фото: ReutersReuters
По мнению автора статьи, Швеция должна как можно скорее вступить в НАТО, чтобы обезопасить себя в случае нападения со стороны России. Как показал опыт Дании во время Второй мировой войны, гитлеровской Германии понадобилось всего лишь 3,5 часа, чтобы захватить датчан. России в гипотетической войне со Швецией хватит еще меньше времени.
«Десять-пятнадцать ударов из тактического ядерного оружия по нескольким нашим крупнейшим городам, зданию правительства и базам, где находится военное руководство, — и Швеция парализована, а население в шоке», — говорится в статье.
Способность скандинавского государства дать отпор российским войскам, считает автор, «стремится к нулю». Даже по оценкам военного руководства страны, капитуляция наступит через одну, максимум две недели с начала боевых действий.
Армия,НАТО,Московский комсомолец,Россия,Швеция,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители