Украинские призывники массово проигнорировали службу в ВСУ

За месяц, прошедший с момента объявления очередного призыва в ряды вооруженных сил государства, на специальные сборные пункты явилось не более 15% молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет. Большинство уклонистов из западных регионов страны.
В ряде районов Ивано-Франковской и Тернопольской областей в местные военкоматы не явился ни один призывник. При этом зачастую так называемые добровольные помощники военкомов (ДПВ), представляющие крайне правые националистические группировки, наталкиваются на яростный отпор местного населения. По некоторым данным, в Прикарпатье жители одного из сел силой отбили у рекрутской команды 19-летнего молодого человека. «Из 50 человек [в регионе], подлежащих призыву в Вооруженные силы Украины, 48 выехали на сезонные работы в Польшу, еще двое – болеют», – говорится в одной из докладных записок, составленной одним из сотрудников отряда ДПВ в Волынской области. Доклады подобного содержания сегодня поступают практически из всех областей Украины.
В минобороны Украины напомнили потенциальным уклонистам об административной и даже уголовной ответственности за отказ от «службы на благо родины». В оборонном ведомстве заявили, что за систематическое игнорирование требования явиться в военкомат призывнику грозят штрафы в размере до 10 тыс. гривен и даже тюремное заключение на два года. В отдельных случаях критика указанного призыва будет рассматриваться властями как «попытка дискредитации основ государственности».