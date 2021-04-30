США заявили о росте военной активности ВКС России

Издание, ссылаясь на данные Anchorage Daily News за 2015 год, сообщает, что ранее ВВС США замечали «в среднем около 10 вторжений российских самолетов в год», прежде всего стратегических бомбардировщиков Ту-95, а также противолодочных и разведывательных самолетов. «Несмотря на то, что наши подразделения испытывают нагрузку, я скажу вам, что они справляются с этим очень и очень эффективно», — заверил Крамм.