В Германии спрогнозировали ответ на войну России и НАТО

Литвой. По мнению автора, точкой напряжения может стать борьба за так называемый "Сувалкский коридор" – участок длиной около 100 километров, где проходит граница Польши

Мюнхау называл этот участок гипотетическим местом начала боевых действий, так как в этом месте возможно соединить территорию Белоруссии с Калининградской областью.

"Я не вижу совершенно никаких шансов, что Германия когда-нибудь примет участие в военной акции против России, даже если та вторгнется в Прибалтику", – написал публицист.

В качестве аргумента журналист привел слова федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера который назвал искуплением грехов времен Второй мировой войны газопровод "Северный поток – 2".

Кроме того, Штайнмайер назвал маневры НАТО в "Сувалкском коридоре" бряцанием оружием, заключил Мюнхау.

Сенатор Алексей Пушков ранее прокомментировал материал болгарского издания "Дневник", которое спрогнозировало поражение России в случае войны с НАТО.