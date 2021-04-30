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В Германии спрогнозировали ответ на войну России и НАТО

Москва24иещё 8
49 минут назад
Журналист Вольфганг Мюнхау в статье для газеты Handelsblatt предположил возможные действия ФРГ в случае вооруженного столкновения России и НАТО.
По мнению автора, точкой напряжения может стать борьба за так называемый "Сувалкский коридор" – участок длиной около 100 километров, где проходит граница Польши с Литвой.
Мюнхау называл этот участок гипотетическим местом начала боевых действий, так как в этом месте возможно соединить территорию Белоруссии с Калининградской областью.
"Я не вижу совершенно никаких шансов, что Германия когда-нибудь примет участие в военной акции против России, даже если та вторгнется в Прибалтику", – написал публицист.
В качестве аргумента журналист привел слова федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера который назвал искуплением грехов времен Второй мировой войны газопровод "Северный поток – 2".
Кроме того, Штайнмайер назвал маневры НАТО в "Сувалкском коридоре" бряцанием оружием, заключил Мюнхау.
Сенатор Алексей Пушков ранее прокомментировал материал болгарского издания "Дневник", которое спрогнозировало поражение России в случае войны с НАТО.
Политик выразил удивление по поводу градуса ненависти к России и призвал не забывать, что в годы второй мировой Болгария была союзником Гитлера.
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