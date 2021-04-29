Киргизия и Таджикистан направляют в зону конфликта на границе двух государств дополнительные силы. Об этом сообщила в четверг Пограничная служба Госкомитета нацбезопасности Киргизии.

"По всему периметру киргизско-таджикской государственной границы с обеих сторон стягиваются дополнительные силы и средства", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что в ответ на обстрел своих погранзастав спецназ киргизских пограничников захватил заставу на территории Таджикистана.

По информации киргизского агентства Каbar, таджикская сторона открыла вечером огонь по киргизским пограничным заставам "Капчыгай", "Мин-Булак", "Достук", а также по пограничным постам "Кожогар" и "Булак-Баши". В результате минометного обстрела произошло возгорание здания погранзаставы "Достук" Баткенского пограничного отряда.