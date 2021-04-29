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Спецназ погранслужбы Киргизии захватил заставу в Таджикистане

ТАСС
12 минут назад
Киргизия и Таджикистан направляют в зону конфликта на границе двух государств дополнительные силы. Об этом сообщила в четверг Пограничная служба Госкомитета нацбезопасности Киргизии.
"По всему периметру киргизско-таджикской государственной границы с обеих сторон стягиваются дополнительные силы и средства", - говорится в сообщении.
В нем также отмечается, что в ответ на обстрел своих погранзастав спецназ киргизских пограничников захватил заставу на территории Таджикистана.
По информации киргизского агентства Каbar, таджикская сторона открыла вечером огонь по киргизским пограничным заставам "Капчыгай", "Мин-Булак", "Достук", а также по пограничным постам "Кожогар" и "Булак-Баши". В результате минометного обстрела произошло возгорание здания погранзаставы "Достук" Баткенского пограничного отряда.
В сообщении отмечается, что ранее началась перестрелка на границе в районе водозабора "Головной" между войсковыми подразделениями двух стран. В ходе перестрелки получили ранения гражданские лица и военнослужащие Киргизии. Как отмечает агентство, ситуация в Баткенском районе Баткенской области остается напряженной.
Армия,Видео,Киргизия,Таджикистан,
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