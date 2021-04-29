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В Турции припомнили США массовое истребление людей

Lenta.ru
31 минуту назад
В ответ на признание президентом США Джозефом Байденом геноцида армян в Османской империи турецкое издание Clash Report припомнило массовое истребление людей Вашингтоном, начиная с 1800 года. Статистика опубликована в Twitter издания.
В Турции припомнили США массовое истребление людей
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Так, отправной точкой на временной ленте стал геноцид коренного населения Америки переселенцами. Затем Вашингтону припомнили истребление чернокожего населения в начале XIX века и филиппинцев во время войны на рубеже XIX и XX веков.
В 1945 году, как отмечено в публикации, США сбросили атомную бомбу на Хиросиму и Нагасаки, затем убили четыре миллиона человек в Корейской войне. Им припомнили также удар по Ирану и Гватемале, вторжение в Панаму, войну во Вьетнаме и в Афганистане, Сирийскую войну и многие другие военные конфликты.
В общей сложности, по подсчетам турецкого СМИ, жертвами агрессии США за 300 лет стали почти 1,2 миллиарда человек.
24 апреля Байден официально заявил о признании истребления армян. Жест был приурочен ко Дню памяти жертв геноцида. В своем заявлении глава государства отметил, что те, кто вспоминают в этот день о жертвах массовых убийств, берут на себя обязательство «не допустить повторения подобного зверства».
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