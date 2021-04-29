В Турции припомнили США массовое истребление людей

Так, отправной точкой на временной ленте стал геноцид коренного населения Америки переселенцами. Затем Вашингтону припомнили истребление чернокожего населения в начале XIX века и филиппинцев во время войны на рубеже XIX и XX веков.

В 1945 году, как отмечено в публикации, США сбросили атомную бомбу на Хиросиму и Нагасаки, затем убили четыре миллиона человек в Корейской войне. Им припомнили также удар по Ирану и Гватемале, вторжение в Панаму, войну во Вьетнаме и в Афганистане, Сирийскую войну и многие другие военные конфликты.