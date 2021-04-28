Заход американского катера береговой охраны «Гамильтон» в Чёрное море является событием достаточно необычным. В предыдущий раз подобное происходило 12 лет назад. Как отметили аналитики в материале для издания The Drive, американцы решились на это после новостей из РФ , согласно которым Москва начала отвод своих войск от границ с Украиной . Эксперты рассказали об опасностях, которые могут подстерегать катер на его пути.

В материале отмечается, что Чёрное море в случае российско-американского конфликта станет зоной повышенного риска. Для судна США территория может быть очень опасной. Дело в том, что Черноморский флот оснащён многочисленными полноразмерными боевыми кораблями и подводными лодками, которые вооружены противокорабельными крылатыми ракетами. Также в распоряжении РФ имеются наземные батареи и авиация, которые могут наносить удары по кораблям.

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Факт того, что именно «Гамильтон» стал первым американским катером, вошедшим в Чёрное море, также имеет смысл. Боевые единицы этого типа (класс Legend) водоизмещением 4600 тонн являются наиболее боеспособными кораблями в составе американской береговой охраны. Они вооружены 57-мм оружием, а также системой ближнего боя Phalanx с 20-мм пушкой Vulcan и различными пулемётами меньшего калибра, — написали эксперты.

Аналитики добавили, что корабли также способны запускать ложные ракеты и принимать вертолёты благодаря наличию задней полётной палубы и пары ангаров.

Силы Черноморского флота приступили к отслеживанию действий сторожевого корабля береговой охраны США Hamilton, зашедшего в Черное море. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Национальное управление обороной России.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями сторожевого корабля Hamilton береговой охраны США, зашедшего в акваторию Черного моря 27 апреля», — отметили в ведомстве.

Ранее Шестой флот ВМС США сообщил, что Hamilton вошел в Черное море «для поддержки союзников и партнеров по НАТО ».

«Интерфакс» отмечает, что на фоне появления в Черном море американского патрульного корабля флагман Черноморского флота гвардейский ракетный крейсер «Москва» вышел на стрельбы. Об этом сообщили в пресс-службе ЧФ.

В ходе учений экипаж отработает применение главного ракетного комплекса крейсера, «проведет зенитные и артиллерийские стрельбы по морской цели, имитирующей корабль условного противника», сказали в пресс-службе.

Там отметили, что для обеспечения безопасности морской полигон и прилегающая акватория, в которой будут выполнены боевые стрельбы, закроют для судоходства.

По сообщению 6-го флота, в понедельник, 26 апреля, Hamilton провел в Эгейском море учения с эсминцем ВМС США Roosevelt, который вместе с аналогичным кораблем Donald Cook должны были в середине апреля зайти в Черное море.

В последний момент США решили не посылать их в Черное море, чтобы не усиливать напряженность в регионе.

Корабли стран НАТО периодически курсируют в черноморской акватории, отмечает РИА Новости. Так, в январе туда заходили два американских эсминца «Портер» и « Дональд Кук », в альянсе объясняли это «наращиванием военной мощи» России. В ответ Москва провела учения, которые включали в себя морской бой. В марте в эти воды также заходили американский эсминец «Томас Хаднер» и крейсер «Монтерей».

В России неоднократно заявляли, что присутствие в Черном море военных из других регионов не способствует стабильности.

Во вторник вечером Национальный центр управления обороной РФ сообщил, что силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями сторожевого корабля Hamilton береговой охраны США. Он зашел в Черное море 27 апреля.

Как раз в этот день отправился на боевые стрельбы флагман российского ЧФ гвардейский ракетный крейсер "Москва". "В нескольких морских полигонах в акватории Черного моря экипаж проведет комплекс корабельных боевых учений и совместных маневров с кораблями Черноморского флота и вертолетами морской авиации и ПВО", - сообщили наши военные в Севастополе. Известно также, что команда крейсера отработает действия по применению главного ракетного комплекса корабля и выполнит зенитные и артиллерийские стрельбы по морской цели, имитирующей надводного противника.

Словом, план учений весьма напряженный. Для его выполнения обеспечения безопасности морской полигон и прилегающую к нему акваторию, в которой пройдут боевые стрельбы, закроют для судоходства. Разумеется, этот запрет полностью касается сторожевика США. Надо иметь в виду, что на него распространяются и ограничения, наложенные Россией на проход через наши территориальные воды. Напомним, что с 24 апреля они закрыты для иностранных военных кораблей и судов в ряде прибрежных районов Крыма - от Феодосии до Керчи.

Эти ограничения, похоже, недавно внесли коррективы в дальний поход двух эсминцев ВМС США - Donald Cook и Roosevelt. В середине апреля они направлялись в Черное море, но в итоге так туда и не зашли, повернули обратно. Сторожевой корабль Hamilton до этих вод добрался. И с трудом верится, что его рейд в Черное море случайно совпал по времени с начинающимися там учениями флагмана Черноморского флота России. Тем более, что командование 6-го оперативного флота США не скрывает: в Черном море американский сторожевик будут действовать не в одиночку, а "взаимодействовать с союзниками по НАТО и партнерами в регионе". В том, что такое "взаимодействие" нередко оборачивается провокационными действиями по отношению к России, наши моряки убеждались не раз.

Впрочем, серьезной угрозы их кораблям Hamilton в любом случае не несет. По боевой мощи его и близко нельзя поставить с тем же крейсером "Москва". Наш флагман оснащен 16-ю противокорабельными ракетами комплекса П-1000 "Вулкан" с радиусом действия не менее 700 км. На его борту также имеются дальнобойные комплексы ПВО С-300 "Форт", позволяющие надежно защитить от воздушных атак противника целую эскадру кораблей. Между прочим, по мнению экспертов, если бы возникла такая необходимость, российский крейсер поразил бы своими ракетами сторожевик США при его заходе в Черное море. Точнее говоря, еще у Босфора.

Североатлантический альянс призывает Россию обеспечить свободу навигации в Черном море и Керченском проливе. Об этом говорится в заявлении Североатлантического совета, опубликованном в пятницу пресс-службой НАТО.

В нем утверждается, что "планируемое Россией ограничение свободы навигации в Черном море и Керченском проливе станет неоправданным действием, частью более широкого спектра дестабилизирующих российских действий".

"Мы призываем Россию разрешить свободный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации", - отмечается в документе.

В нем вновь указывается на озабоченность наращиванием военных возможностей РФ в Крыму и повторяется известная позиция НАТО, которая сводится к тому, что альянс никогда не признает полуостров частью российской территории.

Согласно бюллетеню управления навигации и океанографии Минобороны РФ , с 24 апреля до 31 октября приостанавливается осуществление прохода иностранных военных кораблей и других государственных судов в ряде районов Черного моря в зоне территориальных вод России. В документе не уточняется, по какой причине и в интересах какого ведомства закрываются указанные районы.

Великобритания в мае отправит в Черное море два боевых корабля. Об этом сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на представителя минобороны Соединенного Королевства.

Отмечается, что речь идет об эсминце противовоздушной обороны и противолодочном фрегате из состава авианосной группы, которая в тот момент будет пребывать в Средиземном море.

При этом истребители-невидимки F-35B Lightning и противолодочные вертолеты Merlin будут ждать команды на флагманском корабле группы — авианосце Queen Elizabeth для оказания поддержки военным кораблям в Черном море.

Представитель минобороны Великобритании заявил, что королевство и его союзники непоколебимы в «поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины».

По данным издания, пребывание в Черном море британских кораблей должно показать солидарность между союзниками Лондона по НАТО и Украиной.

Министерстве иностранных дел России считают, что страны Запада направляют свои военные корабли в Черное море для нагнетания напряженности в регионе. Об этом заявил источник в российском ведомстве, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Великобритания в мае отправит в Черное море два боевых корабля в «поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины». Кроме того, о проходе своих двух военных кораблей через Босфор в Черное море на прошлой неделе Турцию уведомляли США, но затем Пентагон отказался от этих планов.

«Мы сейчас не считали, не наша задача считать, сколько их (военных кораблей) там находится. Но нагнетание напряженности относится не только к Черному морю, но и в целом ко всем нашим отношениям», — сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что Москва не может это поддержать, и это не ее политика.

В 1936 году была принята конвенция Монтрё, которая позволяет торговым судам всех стран свободно проходить через проливы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Для военных кораблей нечерноморских стран введены существенные ограничения по классу и сроку пребывания.

Беспокойство НАТО о планах России ограничить доступ в Азов и Черное море являются наглостью. Такое мнение выразил депутат Госдумы Руслан Бальбек , передает РИА «Новости».

«Пусть рассыпаются в призывах перед другой аудиторией, мы сами решим, кого пускать через наш пролив. Может, им еще наши аэродромы под Москвой освободить для удобства? Наглость этих господ потеряла разумные границы: то Крым им отдай, то пролив освободи», — сказал Бальбек.

Пентагон подтвердил, что Россия отвела свои войска от границы с Украиной. Об этом заявил представитель министерства обороны США Джон Кирби , передает «Голос Америки» (внесен Минюстом России в список иностранных агентов).

По его словам, Вашингтон «стал свидетелем ухода некоторых сил» от российско-украинской границы. В то же время американская сторона планирует и дальше наблюдать за происходящим, поскольку не готова говорить о полной деэскалации.

«Слишком рано говорить и принимать за чистую монету российские заявления о том, что учения, как они это назвали, окончены и они отводят всех назад», — сказал Кирби.

Ранее в Швеции назвали дымовой завесой отвод от границы и возвращение в пункты постоянной дислокации российских войск, которые были задействованы в учениях на юге России.

22 апреля министр обороны Сергей Шойгу решил завершить проверку войск Южного и Западного военных округов, приказав отвести их в пункты постоянной дислокации. По его словам, принимавшие участие в учениях военные и техника возвращаются на места с 23 апреля.