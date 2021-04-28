Украина пожаловалась на готовность России защищать Крым

По мнению эксперта, в закрытых областях РФ видит наибольшую угрозу высадки десанта со стороны Украины, в связи с чем старается себя максимально обезопасить.

Ранее стало известно, что Россия, согласно данным бюллетеня Управления навигации и океанографии Минобороны, с 24 апреля по 31 октября 2021 года приостанавливает прохождение через территориальные воды иностранных военных кораблей и других государственных судов в трёх районах Чёрного моря. Данное решение не препятствует судоходству через Керченский пролив, все закрытые участки находятся внутри территориальных вод РФ.