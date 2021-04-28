США призвали Иран к деэскалации на море

Его попросили прокомментировать сообщения о том, что катера Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) Ирана 2 апреля якобы окружили два корабля Береговой охраны США в Персидском заливе.

Брифинг проводился до того, как стало известно, что патрульный корабль ВМС США Firebolt произвел предупредительные выстрелы из-за приближения к нему в Персидском заливе быстроходных катеров КСИР. По данным ВМС США, экипажи несколько раз по громкоговорителю призывали иранские катера прекратить маневры. Согласно утверждению американской стороны, поддерживалась связь с иранскими военными и принимались меры "для снижения риска просчета, столкновения и эскалации".