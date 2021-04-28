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США призвали Иран к деэскалации на море

ТАССиещё 2
2 часа назад
Соединенные Штаты хотят деэскалации напряженности на море с Ираном, чтобы не допустить в будущем возможных просчетов. Об этом заявил во вторник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.
США призвали Иран к деэскалации на море
Фото: ReutersReuters
Его попросили прокомментировать сообщения о том, что катера Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) Ирана 2 апреля якобы окружили два корабля Береговой охраны США в Персидском заливе.
"Мы, очевидно, хотим видеть деэскалацию напряженности. Мы не хотим видеть просчетов", - сказал Кирби.
"Небезопасная и непрофессиональная деятельность КСИР на море не является чем-то новым. Это было постоянной проблемой в течение долгого времени. Мы не видим такого же поведения со стороны иранских ВМС. Это в основном КСИР и обычно их маленькие быстроходные катера. Это продолжает вызывать обеспокоенность. И это, конечно же, как мы уже говорили, увеличивает шансы на просчет, который, я думаю, никому не пойдет на пользу в этой части мира", - указал пресс-секретарь Пентагона.
Брифинг проводился до того, как стало известно, что патрульный корабль ВМС США Firebolt произвел предупредительные выстрелы из-за приближения к нему в Персидском заливе быстроходных катеров КСИР. По данным ВМС США, экипажи несколько раз по громкоговорителю призывали иранские катера прекратить маневры. Согласно утверждению американской стороны, поддерживалась связь с иранскими военными и принимались меры "для снижения риска просчета, столкновения и эскалации".
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