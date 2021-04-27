Шойгу рассказал об ответе России на опасные действия НАТО

«Подогреваются националистические настроения на Украине, что провоцирует вооруженный конфликт на Донбассе, в том числе в приграничных с Россией районах», - отметил Шойгу.
«В последнее время только ленивый не присоединился к дружному хору обвинений России по любому поводу. То проведение учений на нашей территории не нравится, то возвращение войск в пункты постоянной дислокации раздражает. А кто-то решил нас предупредить о последствиях нашей активности на нашей же территории», - напомнил глава Минобороны.