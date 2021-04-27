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Шойгу рассказал об ответе России на опасные действия НАТО

Алиса Селезнёва
11 минут назад
Росту военной опасности в Европейском регионе способствуют действия США и НАТО. Об этом, по данным ТАСС, заявил сегодня на заседании Совета министров обороны государств - участников ОДКБ в Душанбе министр обороны России Сергей Шойгу.
Глава Минобороны отметил, что США и НАТО повышают боевую готовность войск в Европе и усиливают передовое присутствие.
«Подогреваются националистические настроения на Украине, что провоцирует вооруженный конфликт на Донбассе, в том числе в приграничных с Россией районах», - отметил Шойгу.
Министр подчеркнул, что в ответ на это Россия провела внезапную проверку боевой готовности войск Западного и Южного военных округов.
«В последнее время только ленивый не присоединился к дружному хору обвинений России по любому поводу. То проведение учений на нашей территории не нравится, то возвращение войск в пункты постоянной дислокации раздражает. А кто-то решил нас предупредить о последствиях нашей активности на нашей же территории», - напомнил глава Минобороны.
Он заверил, что Россия будет и впредь «делать все необходимое для обеспечения безопасности своих границ».
«Рамблер» писал, что 6 апреля министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о начале плановых контрольных проверок боевой готовности Вооруженных сил. В Министерстве обороны России уточнили, что в апреле запланировано 4048 учений на территории всех военных округов. 22 апреля Сергей Шойгу объявил об отводе войск с юга России после завершения внезапных проверок боеготовности.
Армия,Видео,Сергей Шойгу,Министерство обороны,НАТО,Россия,Соединенные Штаты,
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