Шойгу рассказал об ответе России на опасные действия НАТО

«Росту военной опасности способствуют действия США и НАТО в европейском регионе по повышению боевой готовности войск и усилению передового присутствия. Модернизируется военная инфраструктура, растет интенсивность оперативной и боевой подготовки, реализуется американская концепция «четыре по тридцать». Подогреваются националистические настроения на Украине, что провоцирует вооруженный конфликт на Донбассе, в том числе в приграничных с Россией районах», – передает РИА «Новости» слова Шойгу на заседании Совета министров обороны государств-участников ОДКБ в Душанбе.
«Продолжаем внимательно отслеживать обстановку, ход переброски и развертывания сил НАТО в Европе в рамках учений Defender Europe. Наблюдаем переброску 53-й пехотной бригады 29-й дивизии войск национальной гвардии США, которые прибыли позавчера в албанский порт Дуррес. Вместе с ними 750 единиц военной техники», – сказал Шойгу.