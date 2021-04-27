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Шойгу рассказал об ответе России на опасные действия НАТО в Европе

Деловая газета "Взгляд"иещё 3
18 минут назад
Действия США и НАТО в Европе способствуют росту военной опасности, а националистические настроения на Украине провоцируют вооруженный конфликт на Донбассе, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Шойгу рассказал об ответе России на опасные действия НАТО
Фото: ТАССТАСС
«Росту военной опасности способствуют действия США и НАТО в европейском регионе по повышению боевой готовности войск и усилению передового присутствия. Модернизируется военная инфраструктура, растет интенсивность оперативной и боевой подготовки, реализуется американская концепция «четыре по тридцать». Подогреваются националистические настроения на Украине, что провоцирует вооруженный конфликт на Донбассе, в том числе в приграничных с Россией районах», – передает РИА «Новости» слова Шойгу на заседании Совета министров обороны государств-участников ОДКБ в Душанбе.
«В ответ на угрожающую военную деятельность НАТО мы приняли соответствующие меры. Как вы знаете, была проведена внезапная проверка боевой готовности войск Западного и Южного военных округов. Успешно переброшены на западные рубежи, в районы выполнения учебно-боевых задач, две армии и три соединения ВДВ», – добавил он.
По словам Шойгу, Россия внимательно отслеживает ход переброски и развертывания сил НАТО в Европе в рамках учений Defender Europe.
«Продолжаем внимательно отслеживать обстановку, ход переброски и развертывания сил НАТО в Европе в рамках учений Defender Europe. Наблюдаем переброску 53-й пехотной бригады 29-й дивизии войск национальной гвардии США, которые прибыли позавчера в албанский порт Дуррес. Вместе с ними 750 единиц военной техники», – сказал Шойгу.
Ранее во вторник Шойгу в ходе рабочего визита в Таджикистан принял участие во встрече президента республики Эмомали Рахмона с главами военных ведомств государств-участников Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Армия,Сергей Шойгу,Эмомали Рахмонов,НАТО,РИА Новости,Россия,Соединенные Штаты,Украина,
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