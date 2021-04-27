Шойгу рассказал об ответе России на опасные действия НАТО

«В ответ на угрожающую военную деятельность НАТО мы приняли соответствующие меры. Как вы знаете, была проведена внезапная проверка боевой готовности войск Западного и Южного военных округов. Успешно переброшены на западные рубежи, в районы выполнения учебно-боевых задач, две армии и три соединения ВДВ», – добавил он.