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Названа цена победы США в войне с Китаем

Lenta.ru
1 час назад
Названа цена победы США в войне с Китаем
Фото: Simon Kwong SK / DL / ReutersSimon Kwong SK / DL / Reuters
Для победы над Китаем в случае войны за Тайвань США придется задействовать около 80 процентов военно-морской и воздушной мощи, пишет газета South China Morning Post, ссылаясь на выводы опрошенных аналитиков.
Издание, называя цену победы американцев над китайцами, пишет, что отражение возможного удара Пекина по острову потребует от Вашингтона привлечения в регион конфликта примерно 80 процентов своих Военно-воздушных и Военно-морских сил (ВВС и ВМС).
Газета напоминает, что разгром Ирака в 1990-1991 годах (в ходе войны за освобождение Кувейта — прим. «Ленты.ру») потребовал привлечения в регион конфликта шести авианосных ударных групп (АУГ) ВМС США. Согласно изданию, «сегодняшняя Народно-освободительная армия Китая (НОАК) более грозна, чем иракские вооруженные силы в 1990-х годах».
South China Morning Post пишет, что, в отличие от Ирака, в случае Китая США «столкнутся с более серьезными проблемами в достижении превосходства в воздухе», поскольку не смогут нанести «смертельный удар», который гарантировал победу в предыдущих конфликтах.
Один из собеседников издания, пожелавший остаться неназванным, сообщил, что особое беспокойство Китая вызывают американские истребители пятого поколения F-35 Lightning II, которые после модернизации могут стать «рабочими лошадками», играющими ключевую роль в «войне на истощение». Источник отметил, что Вашингтон готов выставить против Пекина сотни таких самолетов, и напомнил, что в год США способны производить до 300 истребителей пятого поколения, тогда как Китай — всего до 50.
Также South China Morning Post отмечает, что союзником Вашингтона в конфликте с Пекином может стать Токио.
Таким образом в журнале прокомментировали командно-штабные игры ВВС США, итогом которых, как в апреле написало издание Defense News, «стала победа Соединенных Штатов, где ВВС США помогли дать отпор китайским военным в захвате Тайваня». В публикации, в частности, отмечалось, что для проникновения вглубь воздушного пространства Китая может использоваться истребитель шестого поколения, создаваемый в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD), тогда как F-35A Lightning II «атаковал китайские надводные корабли и наземные цели, защищал американские и тайваньские объекты от китайских самолетов и обеспечивал защиту от крылатых ракет».
Армия,Азия,США,Lenta.ru,Кувейт,Ирак,Китай,
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