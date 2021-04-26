Названа цена победы США в войне с Китаем

Таким образом в журнале прокомментировали командно-штабные игры ВВС США, итогом которых, как в апреле написало
издание Defense News, «стала победа Соединенных Штатов, где ВВС США помогли дать отпор китайским военным в захвате Тайваня». В публикации, в частности, отмечалось, что для проникновения вглубь воздушного пространства Китая может использоваться истребитель шестого поколения, создаваемый в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD), тогда как F-35A Lightning II «атаковал китайские надводные корабли и наземные цели, защищал американские и тайваньские объекты от китайских самолетов и обеспечивал защиту от крылатых ракет».