В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

СМИ: Украина запросила у Германии оружие

Российская Газета
57 минут назад
Киевские власти ведут с Берлином переговоры о предоставлении оборонительного оружия. Об этом сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Украина запросила у Германии системы ПВО
Фото: ReutersReuters
В распоряжении редакции есть запрос украинской стороны о предоставлении оборонительного вооружения, якобы для защиты черноморского побережья. В частности, в запросе идет речь о корветах, системах ПВО, ракетах и оборудовании для разминирования.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас, по информации издания, отрицательно воспринял просьбу Украины о передаче оружия. Однако у киевского запроса нашлись и лоббисты. Так, "открытыми" для обсуждения идеи вооружить Украину называются министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр и глава международного комитета бундестага Норберт Рёттген.
Напомним, Германия является одним из посредников мирного урегулирования гражданского конфликта на Украине, и в этой связи запрос от киевских властей на поставку вооружений, а также само обсуждение этого вопроса на высшем уровне в Берлине, выглядит по меньшей мере двусмысленно.
Армия,Норберт Реттген,Бундестаг,Украина,Германия,
59
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители