Украина запросила у Германии системы ПВО

В распоряжении редакции есть запрос украинской стороны о предоставлении оборонительного вооружения, якобы для защиты черноморского побережья. В частности, в запросе идет речь о корветах, системах ПВО, ракетах и оборудовании для разминирования.

Напомним, Германия является одним из посредников мирного урегулирования гражданского конфликта на Украине, и в этой связи запрос от киевских властей на поставку вооружений, а также само обсуждение этого вопроса на высшем уровне в Берлине, выглядит по меньшей мере двусмысленно.