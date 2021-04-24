В Японии возмутились из-за российских танков на Курилах

Читатели японского портала Kyodo News возмутились после сообщения о размещении на Курильских островах новых российских танков. Боевые машины Т-80БВ заменят уже находящиеся там Т-72Б.

Другие также выразили сомнения, что Токио удастся когда-нибудь вернуть «северные территории»: «Непонятно, зачем России размещать на Курилах танки? <...> Неужели для нападения на Хоккайдо? Раньше был шанс вернуть острова, но Япония его упустила», «Всё кончено... Наращивание военной мощи на островах означает нежелание вести диалог», «Необходимо развернуть на Хоккайдо ракетные подразделения и увеличить численность сил самообороны».