В Японии возмутились из-за российских танков на Курилах

В ближайшее время Китай может напасть на Окинаву, а Россия — на Хоккайдо, поэтому необходимо готовиться, включая возможность получения ядерного оружия. Если не изменить мирную конституцию, Япония исчезнет, — написал один из пользователей Сети.
Если Россия отдаст острова, она лишится контроля над входом в Охотское море, где находятся российские атомные подводные лодки. С точки зрения России для врагов откроется путь до Камчатки. Она продолжит контролировать Курилы под любым предлогом. Их можно вернуть только силой, — уверен ещё один читатель.