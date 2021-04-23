Турция показала «уничтожение» российского «Панциря»

Вчера предприятие разместило анимационный ролик, на котором беспилотный летательный аппарат Akinci сбрасывает боеприпас MAM-T на боевую машину, напоминающую ЗРПК «Панцирь», и уничтожает ее.

В 2020 году, как сообщал «Рамблер», в Ливии турецкий беспилотник TB2 уничтожил «Панцирь-С1».

Он рассказал, что в скором времени на вооружение армии поступит ракетный комплекс «Сармат», а работа над беспилотным подводным аппаратом с ядерной энергоустановкой «Посейдон» и межконтинентальной крылатой ракетой глобальной дальности с ядерной энергетической установкой «Буревестник» продолжается.