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Турция показала «уничтожение» российского «Панциря»

Артём Кульша
1 час назад
Турецкая оружейная компания Roketsan опубликовала в твиттере видео уничтожения, возможно, российского зенитного ракетно-пушечного комплекса.
Турция показала «уничтожение» российского «Панциря»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Вчера предприятие разместило анимационный ролик, на котором беспилотный летательный аппарат Akinci сбрасывает боеприпас MAM-T на боевую машину, напоминающую ЗРПК «Панцирь», и уничтожает ее.
В 2020 году, как сообщал «Рамблер», в Ливии турецкий беспилотник TB2 уничтожил «Панцирь-С1».
Позавчера в ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин напомнил, что в настоящее время Россия обновляет военную технику, в том числе ядерное оружие.
Он рассказал, что в скором времени на вооружение армии поступит ракетный комплекс «Сармат», а работа над беспилотным подводным аппаратом с ядерной энергоустановкой «Посейдон» и межконтинентальной крылатой ракетой глобальной дальности с ядерной энергетической установкой «Буревестник» продолжается.
Вчера генеральный директор Северного проектно-конструкторского бюро Андрей Дьячков назвал гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон» козырем Военно-морского флота России.
Армия,Андрей Дьячков,Владимир Путин,Турция,
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