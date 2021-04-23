С-300 выполнили боевые стрельбы под Астраханью

Зенитно-ракетные комплексы С-300 выполнили боевые стрельбы на полигоне Ашулук в Астраханской области . В тактических учениях участвовали военнослужащие дивизионов зенитных ракетных полков Кольской дивизии противовоздушной обороны Северного флота.

Фото: ТК «Звезда» ТК «Звезда»

«Боевые расчеты комплексов С-300 отработали полный комплекс действий противовоздушной обороны от обнаружения воздушных целей до применения по ним оружия. В условиях сложной помеховой обстановки они уничтожили около 10 высотных, маловысотных и баллистических целей во всем диапазоне высот и скоростей», - рассказали в Минобороны России.

Отмечается, что основные усилия были направлены на поражение ракет-мишеней, действовавших в различном диапазоне высот, скоростей и направлений, имитируя средства нападения «противника» - от самолетов до крылатых ракет.

«Все воздушные цели были успешно поражены с результатом "одна цель, одна ракета"», - подчеркнули в ведомстве.

Радиотехнические подразделения отработали задачи по обеспечению контроля воздушной обстановки в охраняемом районе, сопровождению целей и выдаче целеуказаний зенитным ракетным подразделениям.

На втором этапе расчеты выполнили маневры смены позиции после поражения условного противника, противодействовали «диверсионным группам» и преодолели зараженные участки местности на марше.