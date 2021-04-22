В НАТО отреагировали на завершение учений на юге России

По его словам, Альянс призывает Россию соблюдать международные обязательства и вывести все силы с украинской территории.

В Крыму в учениях были задействованы более 10 тысяч военнослужащих, 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники. В манёврах участвовали Южный военный округ, Черноморский флот, Каспийская флотилия и соединения ВДВ.

Экипажи военно-транспортной авиации выполняли полёт в едином строевом порядке на интервалах и дистанциях 300 метров и три километра между воздушными судами, при выброске десанта на высоте 600 метров боковые и продольные интервалы сокращались. В учениях были задействованы военно-транспортная авиация, истребители Су-27, которые изолировали районы десантирования. Управление воздушным строем осуществлялось с борта самолётов дальнего радиолокационного обнаружения А-50У и Ил-22-СУРТ