Погранслужбу ФСБ России обстреляли в Карабахе

В тот же день группа из 30-40 человек, двигаясь к армяно-азербайджанской границе в направлении села Шурнух Губадлинского района, скандировала антиазербайджанские лозунги на армянском языке.

В сентябре, как сообщал «Рамблер», Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстреле своих позиций и сообщили об ответных обстрелах. В октябре страны дважды достигали соглашения о прекращении огня, после чего обвиняли друг друга в его нарушении. В ноябре президенты Армении, Азербайджана и России подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе, размещении в регионе российских миротворцев и передаче Азербайджану Агдамского, Лачинского и Кельбаджарского районов.