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Погранслужбу ФСБ России обстреляли в Карабахе

Артём Кульша
2 часа назад
Военнослужащие Армении обстреляли территорию Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанской Государственной пограничной службы.
Погранслужбу ФСБ России обстреляли в Карабахе
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По ее данным, вчера группа армянских военных, находясь в состоянии опьянения, обстреляла позиции Госпогранслужбы Азербайджана и Пограничной службы ФСБ России в селе Сеидлар Зангеланского района. Российские пограничники попросили азербайджанских не реагировать на инцидент, и те проявили сдержанность.
В тот же день группа из 30-40 человек, двигаясь к армяно-азербайджанской границе в направлении села Шурнух Губадлинского района, скандировала антиазербайджанские лозунги на армянском языке.
«Госпогранслужба официально заявляет, что, если подобные провокации в будущем повторятся, мы отреагируем самым резким образом», — сообщили в ее пресс-службе.
В сентябре, как сообщал «Рамблер», Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстреле своих позиций и сообщили об ответных обстрелах. В октябре страны дважды достигали соглашения о прекращении огня, после чего обвиняли друг друга в его нарушении. В ноябре президенты Армении, Азербайджана и России подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе, размещении в регионе российских миротворцев и передаче Азербайджану Агдамского, Лачинского и Кельбаджарского районов.
Армия,ФСБ,Армения,Азербайджан,
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