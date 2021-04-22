Запасов кислорода на пропавшей индонезийской подлодке Nanggala достаточно для поддержания жизнедеятельности ее экипажа до 24 апреля. Об этом в четверг сообщило издание Kompas со ссылкой на представителя армии Индонезии Юдо Маргоно.

По его словам, при отключении электропитания кислорода может хватить на 72 часа. Он также отметил, что подводная лодка находилась в состоянии боевой готовности.

По предварительным оценкам, пропавшая в среду подлодка, вероятно, находится на расстоянии примерно 90 км от северного побережья острова Бали

Ранее в Минобороны сообщили о появлении масляного пятна в районе исчезновения корабля. Дизельная подводная лодка Nanggala, на борту которой находится 53 человека, принимала участие в торпедных пусках в акватории Балийского моря.

Подводная лодка KRI Nanggala 402 индонезийских ВМС пропала в районе побережья острова Бали. Власти Индонезии уже начали поисковую операцию. Австралию Сингапур попросили о помощи в её проведении.

Субмарина пропала во время учений. Предполагается, что она находилась примерно в ста километрах от острова, когда с ней прервалась связь. Экипаж должен был передать результаты пуска торпед, но эта информация так и не поступила.

По расчётам командования ВС Индонезии, подлодка может находиться на глубине около 700 метров. В состав её экипажа входят 53 человека, сообщает издание Daily Star.

KRI Nanggala 402 была построена в 1981 году в Германии . В 2011 году субмарина прошла модернизацию.

ВМС Индонезии ищут подводную лодку с 53 людьми на борту, пропавшую во время военных учений в среду. Военный командующий ВС Индонезии маршал Хади сообщил местным СМИ, что обратился за помощью к Сингапуру и Австралии, с которыми Джакарта подписала соглашения о спасении подводных лодок. Свою помощь в поиске субмарины предложила и Индия.

В заявлении, опубликованном в среду вечером, министерство обороны Индонезии сообщило, что подводная лодка немецкого производства KRI Nanggala-402 потеряла контакт во время торпедных учений в Балийском проливе - участке акватории между островами Ява и Бали, который имеет выход к Индийскому океану и Балийскому морю, уточняет CNN. Подводная лодка запросила разрешение на погружение в 3 часа ночи по местному времени, после чего с ней был потерян контакт. В заявлении отмечается, что при воздушном наблюдении около места погружения около 7 часов утра по местному времени был замечен разлив нефти.

"Вероятнее всего, разлив нефти произошел с судна", - заявил в среду вечером местным СМИ официальный представитель ВМС Индонезии полковник Джулиус Виджохоно.

Он сказал, что подводная лодка может погружаться на 500 метров ниже уровня моря, но добавил, что теперь они опасаются, что она ушла на 200 метров ниже этой глубины.

"Давайте помолимся за них, чтобы они выжили", - сказал он.

Ранее в среду представитель министерства обороны страны Хади Тьяджанто сообщил Reuters, что они "ищут 53 человека в водах Балийского пролива, в 96 километрах от Бали".

По данным министерства обороны Индонезии, в настоящее время поиск ведется двумя индонезийскими военными кораблями, оснащенными гидролокатором бокового обзора - инструментом, который используется для картографирования морского дна. Международное бюро связи по спасению и эвакуации с подводных лодок (ISMERLO), организация, которая способствует международному реагированию на потерпевшие бедствие подводные лодки, также оказывает помощь, говорится в сообщении.

Индонезия получила предложения о помощи в поисках затонувшей подводной лодки Nanggala-402 от ряда стран, включая Россию, сообщает информационный портал Kabar 24.

Глава информационного центра национальных вооруженных сил Индонезии генерал-майор Ахмад Риад пояснил, что Сингапур и Малайзия начали развертывание спасательных кораблей для помощи в поисках подводной лодки.

Кроме того, предложения о помощи поступили из таких стран, как Россия, США, Германия, Турция, Индия и Австралия.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство обороны Сингапура отправило в Индонезию спасательное судно для транспортировки подводных лодок.

Глубина в 700 метров смертельна для подводной лодки Военно-морских сил Индонезии, которая потеряла связь у берегов Бали, заявил заслуженный спасатель России Александр Гофштейн

«Исходя просто из конструктивных особенностей лодки можно сказать, что если это не какая-то особая субмарина, современная, в чем я сомневаюсь, то она не должна на глубине 700 метров существовать. Ее просто раздавит, экипаж должен погибнуть – это если отталкиваться от тех данных, которые мы получили. 700 метров – страшная глубина, давление там такое, что никакая подводная лодка обычного класса там не выдержит», – сказал Гофштейн РИА «Новости».

Он добавил, что, не зная точно тип подлодки и ее предельную глубину погружения, нельзя точно сказать, что случилось с аппаратом. Современные большие подлодки могут погружаться на один километр, а маленькие, такие, как индонезийская с экипажем в 50 человек – на 400-500 метров.

На скорость поиска подлодки также влияют рельеф дна и тип погружения судна. Если подлодка тонула, ложась на ровный киль, ее легко будет найти, но если она легла на нос или корму, то обнаружить ее будет гораздо трудней.

По словам Гофштейна, есть много возможных причин гибели подлодки. В их числе огромное давление, нарушение герметичности корпуса, технические неисправности и человеческий фактор.

Адмирал-подводник, бывший командующий Балтийским флотом Владимир Валуев считает, что шансы спасти индонезийскую подводную лодку KRI Nanggala 402, которая находится на глубине 700 метров, крайне малы. Об этом сообщает РИА Новости.

Он разъяснил, что на глубину 700 метров такого рода подлодка могла опуститься только в случае аварийного погружения, например, в случае пробоины в ее прочном корпусе. На такую глубину без повреждений способны погружаться только «самые передовые» подлодки.

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